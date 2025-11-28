快訊

遭網友爆料算命不專業「13分鐘收費5800」 詹惟中：我若不準一律退費

太強！Meta推「WorldGen」VR技術 普通人可以1鍵生成3D世界

台灣YTR開出大谷翔平「神卡」！價值破台幣3千萬 網嗨：原地財富自由

日本經濟政策大翻修！「三重利多」推動中長期經濟成長

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

日本政府近期陸續公布多項重要經濟政策，形成對企業投資、薪資結構與家庭支出三方面的支持，有望強化2026年後日本經濟的中期成長動能，並提升相關產業與股市基本面。

投信法人表示，日本經濟產業省擬於2026年度推出大規模設備投資減稅方案。企業若進行新設備、研發或自動化等投資，可享有投資額8%的抵稅優惠；若企業因對美出口減少而面臨競爭壓力，抵稅幅度更可提高至15%。

市場普遍解讀，該政策目的在於鼓勵企業提高國內投資，加速 AI、半導體、先進製造、電子設備等重點產業發展，為日本產業升級提供長線動能。

投信法人指出，首相高市早苗日前召開政勞使會議，呼籲2026年春季薪資談判（春鬥）延續前兩年的加薪水準。她強調政府將持續完善薪資成長環境，包含支持中小企業提升生產力、改善價格轉嫁能力，並正式將「持續性加薪」納入國家成長戰略。

外界認為，在企業獲利改善與物價溫和上行的背景下，此政策可望強化家庭消費力，並擴大內需對經濟的貢獻。此外，眾議院已通過廢除汽柴油舊暫定稅率法案，預計於年底實施，估計將減少約1.5兆日圓稅收。

政府同步規劃分階段調整補貼，以避免能源價格短期大幅波動，並於年內啟動替代財源討論。此舉將在能源與物價面減輕民眾與企業負擔，有助支撐消費與營運成本。

整體而言，日本正透過「企業投資擴大→薪資成長→個人所得增加→消費改善」以及「政府減稅→增加可支配所得→消費改善→政府債務改善→減稅」的政策連動，打造更具延續性的經濟循環，並提升中長期景氣與產業基本面可見度。

日本 薪資

延伸閱讀

日本政策組合拳推升中長期經濟成長動能 聯邦投信：看好日本多重資產未來表現

高市「台灣有事」後中日關係如何演變？學者：中日若衝突 台灣最倒楣

外媒報導：高市事件透露新現實「川普以美中貿易協議至上」

談中日關係緊張 黃國昌：穩定區域更符合台日共同利益

相關新聞

美債投資人押寶Fed降息 10年期殖利率一度跌破4%

美國10年期公債殖利率25日跌破4%，為近一個月來首見，公債價格反向上漲，主要反映出投資人押注聯準會（Fed）12月的降...

台灣病有解方？央行應該問問自己問題在哪

「台灣經濟超日趕韓」、「台灣外銷屢創佳績」，這些話近幾年說起來好像底氣十足。護國神山晶圓代工接單滿載、高科技出口屢創新高，政府財政收入亮眼，GDP成長率在已開發國家中一枝獨秀。國際媒體不斷報導：台灣是全球供應鏈的關鍵，是科技冷戰中不可或缺的一枚棋子。

日本經濟政策大翻修！「三重利多」推動中長期經濟成長

日本政府近期陸續公布多項重要經濟政策，形成對企業投資、薪資結構與家庭支出三方面的支持，有望強化2026年後日本經濟的中期...

日本數據增添日銀升息信心 卻推不動日圓…一切要看植田態度

向來為日本通膨領先指標的日本東京都11月核心通膨率升幅超乎預期，全國10月工業生產與零售銷售成長也都優於預期，且勞動市場...

《大賣空》貝瑞大方分享他看好的4支股票 但你得有耐心

電影「大賣空」原型人物的貝瑞（Michael Burry）透過Substack的付費電子報Cassandra Uncha...

荷蘭安世半導體呼籲中國子公司恢復正常生產

荷蘭晶片製造商安世半導體（Nexperia）周四（27日）發出公開信，敦促在中國大陸的子公司恢復正常生產、重啟與總部的對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。