日本經濟政策大翻修！「三重利多」推動中長期經濟成長
日本政府近期陸續公布多項重要經濟政策，形成對企業投資、薪資結構與家庭支出三方面的支持，有望強化2026年後日本經濟的中期成長動能，並提升相關產業與股市基本面。
投信法人表示，日本經濟產業省擬於2026年度推出大規模設備投資減稅方案。企業若進行新設備、研發或自動化等投資，可享有投資額8%的抵稅優惠；若企業因對美出口減少而面臨競爭壓力，抵稅幅度更可提高至15%。
市場普遍解讀，該政策目的在於鼓勵企業提高國內投資，加速 AI、半導體、先進製造、電子設備等重點產業發展，為日本產業升級提供長線動能。
投信法人指出，首相高市早苗日前召開政勞使會議，呼籲2026年春季薪資談判（春鬥）延續前兩年的加薪水準。她強調政府將持續完善薪資成長環境，包含支持中小企業提升生產力、改善價格轉嫁能力，並正式將「持續性加薪」納入國家成長戰略。
外界認為，在企業獲利改善與物價溫和上行的背景下，此政策可望強化家庭消費力，並擴大內需對經濟的貢獻。此外，眾議院已通過廢除汽柴油舊暫定稅率法案，預計於年底實施，估計將減少約1.5兆日圓稅收。
政府同步規劃分階段調整補貼，以避免能源價格短期大幅波動，並於年內啟動替代財源討論。此舉將在能源與物價面減輕民眾與企業負擔，有助支撐消費與營運成本。
整體而言，日本正透過「企業投資擴大→薪資成長→個人所得增加→消費改善」以及「政府減稅→增加可支配所得→消費改善→政府債務改善→減稅」的政策連動，打造更具延續性的經濟循環，並提升中長期景氣與產業基本面可見度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言