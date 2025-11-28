日本數據增添日銀升息信心 卻推不動日圓…一切要看植田態度

向來為日本通膨領先指標的日本東京都11月核心通膨率升幅超乎預期，全國10月工業生產與零售銷售成長也都優於預期，且勞動市場持續緊俏，都支持日本銀行（央行）繼續升息，但日圓匯率28日盤中僅小升0.1%，因為日圓走勢依然取決於日銀總裁植田和男的論調。

東京都11月消費者物價指數比去年同期攀升2.7%，符合經濟學家預期，但不計生鮮食品的核心CPI年升2.8%，高於市場預估。日銀緊盯、不計生鮮食品與能源的核心－核心CPI則挺升2.8%，與市場預期相同。

東京都CPI升幅主要由食品價格年升38.5%帶動，米價年漲37.9%，服務業通膨率年升幅比10月下降0.1個百分點至1.5%。

經濟學家指出，11月東京都通膨趨勢暗示全國通膨率年升幅將接近3%，可能支撐日銀信心，認為物價漲勢久到足以成為最快12月進一步縮減寬鬆措施的論據。

此外，日本10月工業生產意外月比成長1.4%，遠優於市場預期的下滑0.6%，主要受惠於美日貿易協議調降日本輸美汽車關稅後，汽車生產回升，人工智慧（AI）需求也帶旺資通訊設備生產。經濟學家認為，工業生產數據暗示製造業正從美國關稅的衝擊中復甦，強化了日銀10月時認為經濟下行風險降低的評估。

10月零售銷售也年增1.7%，同樣優於市場預期，且增幅是2021年來最大，暗示民間消費在預期新政府即將減稅與擴大刺激景氣之際回升。凱投宏觀亞太主管提連特指出，強勁的工業生產和零售銷售數據顯示，日本經濟已在本季停止萎縮。

10月失業率持平在2.6%，就業求職比微降至1.18，代表每100位求職者有118個工作可選，也是2022年1月來首度低於1.20，顯示勞動市場依然緊俏，再增添日銀升息根據。

不過，日圓兌美元28日盤中僅微升0.1%，報156.21日圓兌1美元，專家指出，日圓要繼續升值，依然需要植田和男全力支持升息。

經濟學家對於日銀是否會在12月18-19日升息，只是「心懷期待」，彭博經濟學家認為將升息1碼，但也可能延後，NLI基礎研究所經濟研究主管齋藤太郎預期將在明年1月升息，但依然受到日圓和政治因素的影響。

經濟學家也指出，日本製造商對未來幾個月的預測異常悲觀，預估11月工廠生產將下滑1.2%，12月再降2%，暗示美國關稅衝擊可能在未來幾個月加劇，且零售銷售也愈來愈難精確反映消費者支出。