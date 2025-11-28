快訊

《大賣空》貝瑞大方分享他看好的4支股票 但你得有耐心

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
知名投資人貝瑞（Michael Burry）。 本報系資料庫
電影「大賣空」原型人物的貝瑞（Michael Burry）透過Substack的付費電子報Cassandra Unchained（ 被解放的卡珊德拉），分享他看好的四支股票，並表示這些全是長期投資。

他周三貼文表示：「各位知道我持股且看好Lululemon（LULU）、Molina Healthcare（MOH）、Shift4 Payments9（FOUR），還有房利美（FNMA）也是，後者因為在粉單市場交易，一直沒披露。這些都是至少要放三到五年的標的。我未來將逐一寫分析，也會談其他公司。以我看來，市值介於20億到120億美元之間的區間是現在最具潛力的領域。

他還說，現在是一年之中「找出被錯殺優質公司」的最佳時機。年底為粉飾門面與結構性避稅而產生的賣壓，會使許多好公司被拋售。雖然許多基金經理人不願在年底報告中讓人看見自己持有大幅虧損的股票，但這點不會困擾他。

貝瑞以發掘被市場低估的標的出名。他這次點名的前三支股票今年來表現全都欠佳：運動品牌Lululemon重挫51%，服務低收入戶與長者的醫療保險公司Molina大跌48%，提供支付處理服務的金融科技公司Shift4也摔掉35%。但這正好印證了他「撿便宜」的投資風格。相較下，房利美今年來大漲近兩倍%，主要受市場對其可能民營化的預期所推動。

