荷蘭安世半導體呼籲中國子公司恢復正常生產

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
荷蘭安世半導體（Nexperia）呼籲在中國的子公司恢復正常生產。 路透
荷蘭晶片製造商安世半導體（Nexperia）周四（27日）發出公開信，敦促在中國大陸的子公司恢復正常生產、重啟與總部的對話，並警告各產業的客戶仍面臨緊迫的減產或停產風險。

荷蘭安世在公開信中表示，已多次嘗試恢復對話，但未收到中國子公司的回應。

安世生產的數十億顆晶片，廣泛用於汽車和其他消費電子產業，供應短缺特別威脅到汽車產業鏈，導致減產甚至停產。該公司在德國漢堡製造大部分晶圓，再運往中國大陸東莞封裝後交付客戶。

中國大陸商務部長王文濤與歐盟貿易執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）本周三（26日）通話後，中方推動由企業主導解決爭端。

不過荷蘭安世在最新的公開信中寫道：「已多次經由電話、郵件和提議會面等正式和非正式方式，嘗試恢復與中國業務部門的對話。令人遺憾的是，沒有收到任何有意義的回應。」

