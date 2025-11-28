白金站回1,600美元之上 油價小漲 黃金回落

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
白金現貨價格27日收盤站回每英兩1,600美元之上。 路透
白金周四（27日）延續周三漲勢，現貨價格收盤站回每英兩1,600美元之上。布蘭特原油周四上漲，市場參與者權衡俄烏結束戰爭談判達成協議的可能性；周四因美國感恩節假期，油市交易清淡。石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）傳出在周日將召開的會議上，會維持暫停增產。黃金價格周四小幅下跌。

白金價格繼周三大漲2.34%後，周四再漲1.58%，收盤報每英兩1,614.24美元，突破1,600美元關卡。因為中國大陸廣州期貨交易所上市白金期貨合約，帶動全球市場樂觀情緒。周四盤中最高漲幅達3.79%，逼近1,6500美元水準。白金今年以來已漲逾70%，遠遠跑贏黃金。前一波高點是10月16日的1,733.53美元。

油價方面，布蘭特原油周四收盤上漲0.21美元或0.33%，報每桶63.34美元。

瑞典北歐斯安銀行（SEB）大宗商品分析師Ole Hvalbye表示，市場對重啟的俄烏和平努力雖然抱有希望，但也懷疑能否真的達成協議。

烏克蘭總統澤倫斯基周四說，烏克蘭和美國代表團將會面，制定在日內瓦會談中討論的方案，以實現和平並提供安全保障。俄羅斯總統普丁則是表示，美國和烏克蘭討論的和平計畫草案架構可能成為結束戰爭的協議基礎。普丁說，一旦烏克蘭軍隊撤出關鍵地區，戰鬥就會停止，但若不能達成協議，俄羅斯將通過武力實現其目標。

原油價格另外還受到美國聯準會12月降息預期升溫的支撐。降息通常會刺激經濟增長，有助增加石油需求。

紐約黃金現貨價格周四拉回整理，下跌0.11%，報每英兩4,157.61美元。瑞士寶盛分析師Carsten Menke說：「我們仍預期10月回調所開啟的盤整，將會繼續，因為整理格局尚未完全結束。」

紐約金價自10月20日觸及4,381.52美元的歷史高點以來，已經下跌了5%，但整體仍維持在高於每英兩4,000美元的關鍵水準。

Menke指出，有利於黃金市場的因素基本未變，包括：美國經濟成長放緩導致利率下降，以及美元走軟、持續的避險需求以及央行持續強勁的買盤。

