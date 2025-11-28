對英經濟投信任票 ！小摩將豪擲4,000億元 倫敦金絲雀碼頭蓋新總部
摩根大通周四宣布，將在倫敦金絲雀碼頭（Canary Wharf）金融區興建一座新總部大樓，投資額達數十億英鎊。宣布時機緊接在英國政府發布以提振財政與經濟成長為目標的預算案之後。
該銀行表示，這項工程包含建築成本在內，未來六年將為當地經濟貢獻99億英鎊（約131億美元或台幣4,104億元），並創造大約7,800個工作機會。
摩根大通董事長兼執行長戴蒙（Jamie Dimon）盛讚英國財相里夫斯周三發布的預算案未對銀行業加徵稅負，並指出，「英國政府將經濟增長列為優先要務，是促成此一決策的關鍵因素」。里夫斯回應此舉是「對英國經濟投下數十億英鎊的信任票」。
此舉對疫情後面臨空置率挑戰的金絲雀碼頭無疑是一劑強心針。這座規劃樓地板面積300萬平方英尺的摩天大樓，規模不僅是英國現今最高建築倫敦碎片大廈的130萬平方英尺的兩倍多，也超越摩根大通在紐約公園大道的全球總部。
同日，華爾街同行高盛集團（Goldman Sachs）也宣布擴編英國伯明罕辦公室，將新增500名員工。倫敦在脫歐後流失部分金融工作職位，此次兩家華爾街銀行先後擴大在英布局，被視為金融業對英國市場持續看好。
