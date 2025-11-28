快訊

雲林張家權勢現裂痕？「站錯邊」恐埋張嘉郡接班伏筆

出門要戴口罩！鄭明典：沙塵影響持續「這次PM10偏高」

雲林男阿布達比轉機被杜拜警扣留5天 今凌晨獲釋妻子跨海報平安

中國廉價商品湧入 德國業者黑五利潤預估下滑52億

中央社／ 柏林28日專電

今天是歐洲耶誕節前夕買氣最旺的「黑色星期五」，德國零售市場卻面臨前所未有競爭壓力。美國提高中國商品關稅後，大量低價貨品轉向歐洲，使本土商家毛利受壓，整體利潤將較去年縮減1.44億歐元（約新台幣52億元）。

德國商報（Handelsblatt）援引諮詢公司科爾尼（Kearney）與AI市場價格預測新創7Learnings分析，指出今年黑色星期五前後，德國市場促銷商品的供給量比去年增加11%，多數來自中國。

其中寢具、玩具、小型家電等商品進口量分別增加58%、46%與41%，在需求未同步成長下，大量低價商品湧入正快速壓縮德國零售業者的生存空間。

商報指出，由於美國總統川普今年5月取消800美元以下免關稅門檻，並大幅提高中國商品進口關稅，使中國賣家將大量商品轉往歐洲。中國跨境電商Temu與服飾品牌SHEIN，每日估計向德國寄出約60萬件包裹，同時加大歐洲庫存，推升市場供給壓力。

在需求未見成長的情況下，價格競爭愈加激烈，德國零售商不得不提前降價並延長折扣期。中央社記者觀察，今年德國黑色星期五的促銷檔期明顯提前，許多商家從本週初便以「黑色週」（Black Week）名義開跑，甚至有業者在上週便開始打折，反映市場競爭壓力。

為因應中國跨境電商提前開跑折扣季並掀起價格競爭，科爾尼模型推估，今年黑色星期五前後共30天，德國本土零售商的整體毛利恐縮減約1.44億歐元。

其中以消費性電子產品受創最深，毛利減少近5700萬歐元；服飾與配件類減少約4900萬歐元；家具類則減少約2800萬歐元。

德國消費者越來越依賴中國跨境電商。市場研究機構ECC調查，32%的德國民眾曾在Temu購物，25%每月至少購買一次。根據德國零售業協會（HDE）研究報告，去年Temu在德國總營業額達34億歐元，較前年成長285%，躍升德國前5大電商。

SHEIN的德國活躍用戶也較去年成長一倍。內部人士向中央社透露，目前他們最大的競爭對手不是歐美電商，而是同來自中國的Temu。今年宣佈收購德國電子零售巨頭Ceconomy的中國電商京東，也在9月推出主打電子產品5折的購物平台Joybuy，加入德國網購市場競爭。

面對市場被中國電商快速重塑，歐盟正研議比照美國收緊跨境包裹規範，計劃自2026年起對來自第三國的小包裹加收每件2歐元的投遞費，並取消現行150歐元的免關稅門檻。相關法案仍待正式通過，根據商報，歐盟預計最快2028年全面取消免稅額度，明年起則可能推出過渡措施，但細節尚未明朗。

德國 黑色星期五 電商

延伸閱讀

漢科在手訂單達百億元

金門執行戰備任務記憶回籠 陳玉珍要賴總統「別隨便把戰爭掛在嘴邊」

美感教育論壇聚焦AI 台德義韓墨談科技人文共舞

股票禮品卡躍雙11新寵 台股熱改寫電商送禮樣貌

相關新聞

美債投資人押寶Fed降息 10年期殖利率一度跌破4%

美國10年期公債殖利率25日跌破4%，為近一個月來首見，公債價格反向上漲，主要反映出投資人押注聯準會（Fed）12月的降...

對英經濟投信任票 ！小摩將豪擲4,000億元 倫敦金絲雀碼頭蓋新總部

摩根大通周四宣布，將在倫敦金絲雀碼頭（Canary Wharf）金融區興建一座新總部大樓，投資額達數十億英鎊。宣布時機緊...

美元將創四個月最大周線跌幅 市場聚焦Fed降息

美元周四（27日）處於守勢，預料本周將創下四個月來最大周線跌幅，因在美國總統川普要求降息的壓力下，投資人押注美國聯準會（...

AI改變美國線上消費 對話式購物取代搜尋比價

感恩節象徵美國每年最大購物季到來，媒體觀察人工智慧（AI）正改變民眾消費習慣，過去搜尋、比價的模式逐漸式微，越來越多消費...

加密貨幣成完美洗錢工具 「平行影子金融」何以難監管

太子集團利用比特幣洗錢遭調查一案引爆加密貨幣爭議。加密貨幣的興起是受去中心化和透明的烏托邦理想驅動的，然而，如今它們卻成了反洗錢和打擊犯罪的威脅。問題的核心在於交易所的缺陷：這些實體和數位交易平台連接加密貨幣世界和傳統金融體系，讓用戶可以將數位資產兌換成現金，反之亦然。

星國人才競爭力 首度摘金

根據最新全球人才競爭力指數，新加坡首次奪下全球人才競爭力排行榜冠軍，取代瑞士多年領先紀錄。專家指出，新加坡勞動力具備數位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。