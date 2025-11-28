中國廉價商品湧入 德國業者黑五利潤預估下滑52億

今天是歐洲耶誕節前夕買氣最旺的「黑色星期五」，德國零售市場卻面臨前所未有競爭壓力。美國提高中國商品關稅後，大量低價貨品轉向歐洲，使本土商家毛利受壓，整體利潤將較去年縮減1.44億歐元（約新台幣52億元）。

德國商報（Handelsblatt）援引諮詢公司科爾尼（Kearney）與AI市場價格預測新創7Learnings分析，指出今年黑色星期五前後，德國市場促銷商品的供給量比去年增加11%，多數來自中國。

其中寢具、玩具、小型家電等商品進口量分別增加58%、46%與41%，在需求未同步成長下，大量低價商品湧入正快速壓縮德國零售業者的生存空間。

商報指出，由於美國總統川普今年5月取消800美元以下免關稅門檻，並大幅提高中國商品進口關稅，使中國賣家將大量商品轉往歐洲。中國跨境電商Temu與服飾品牌SHEIN，每日估計向德國寄出約60萬件包裹，同時加大歐洲庫存，推升市場供給壓力。

在需求未見成長的情況下，價格競爭愈加激烈，德國零售商不得不提前降價並延長折扣期。中央社記者觀察，今年德國黑色星期五的促銷檔期明顯提前，許多商家從本週初便以「黑色週」（Black Week）名義開跑，甚至有業者在上週便開始打折，反映市場競爭壓力。

為因應中國跨境電商提前開跑折扣季並掀起價格競爭，科爾尼模型推估，今年黑色星期五前後共30天，德國本土零售商的整體毛利恐縮減約1.44億歐元。

其中以消費性電子產品受創最深，毛利減少近5700萬歐元；服飾與配件類減少約4900萬歐元；家具類則減少約2800萬歐元。

德國消費者越來越依賴中國跨境電商。市場研究機構ECC調查，32%的德國民眾曾在Temu購物，25%每月至少購買一次。根據德國零售業協會（HDE）研究報告，去年Temu在德國總營業額達34億歐元，較前年成長285%，躍升德國前5大電商。

SHEIN的德國活躍用戶也較去年成長一倍。內部人士向中央社透露，目前他們最大的競爭對手不是歐美電商，而是同來自中國的Temu。今年宣佈收購德國電子零售巨頭Ceconomy的中國電商京東，也在9月推出主打電子產品5折的購物平台Joybuy，加入德國網購市場競爭。

面對市場被中國電商快速重塑，歐盟正研議比照美國收緊跨境包裹規範，計劃自2026年起對來自第三國的小包裹加收每件2歐元的投遞費，並取消現行150歐元的免關稅門檻。相關法案仍待正式通過，根據商報，歐盟預計最快2028年全面取消免稅額度，明年起則可能推出過渡措施，但細節尚未明朗。