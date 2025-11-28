快訊

雲林張家權勢現裂痕？「站錯邊」恐埋張嘉郡接班伏筆

出門要戴口罩！鄭明典：沙塵影響持續「這次PM10偏高」

雲林男阿布達比轉機被杜拜警扣留5天 今凌晨獲釋妻子跨海報平安

美元將創四個月最大周線跌幅 市場聚焦Fed降息

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美元本周走勢疲弱。 路透
美元本周走勢疲弱。 路透

美元周四（27日）處於守勢，預料本周將創下四個月來最大周線跌幅，因在美國總統川普要求降息的壓力下，投資人押注美國聯準會（Fed）貨幣政策將進一步寬鬆。

日圓周四在日本央行官員發出鷹派基調的幫助下，兌美元上漲0.10%，報156.31日圓兌1美元。

美國匯市因感恩節休市，整體市場因而流動性偏弱，加劇了交易波動。

ING外匯策略師Francesco Pesole表示，目前的市場條件，「可能為日本當局在美元兌日圓市場上進行干預，創造了有吸引力的環境」，「然而，當局可能仍傾向於在美元利空數據公布後再進行干預」。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數（DXY），周四下跌0.06%，報99.536。以本周的走勢來看，周線將創下7月以來最大單周下跌，跌幅約在0.60%左右。

瑞銀全球財富管理首席投資官Mark Haefele說，隨著美元吸引力的減弱，他建議投資人重新審視他們的貨幣配置，他推薦考慮增持歐元和澳元。

市場現在認為，如果降息的倡導者、白宮經濟顧問哈塞特川普提名出任下一任Fed主席，對美元會是一個負面催化劑。

巴克萊銀行外匯策略全球主管Themos Fiotakis指出，現在利差和歐元成長預期明顯有利於歐洲，展望未來，一些假設正在受到挑戰。歐元的昂貴是一個原因，但美國經濟的強勁和韌性是另一個原因。歐元兌美元周四收盤微跌0.05%至1歐元兌1.1596美元，盤初則一度觸及1.1613美元的一周半高點。

市場目前聚焦俄烏可能達成和平協議，這有助提振歐元。俄羅斯總統普丁周四表示，美國與烏克蘭討論的和平計畫草案架構，可能成為未來結束俄烏戰爭的協議基礎，但如果無法達成協議，俄羅斯將繼續戰鬥。

紐西蘭的紐元自周三紐西蘭央行轉向鷹派以來，兩個交易日兌美元匯價已大漲約2%，周四漲至三周來最高點的1紐元兌0.5729美元。新西蘭央行周三雖仍決定降息1碼，但表示會中討論過按兵不動，並表示寬鬆周期很可能已經結束。周四再受強勁經濟數據推動，市場現在甚至預期利率將走高。

美國 俄烏戰爭

延伸閱讀

普亭：俄烏停戰協議尚未敲定最終版本 對談判持開放態度

歐債商品 甜蜜點浮現

台股三引擎 多頭續攻 大盤上衝添柴火

就市論勢／散熱、HVDC 供應鏈 有勁

相關新聞

美債投資人押寶Fed降息 10年期殖利率一度跌破4%

美國10年期公債殖利率25日跌破4%，為近一個月來首見，公債價格反向上漲，主要反映出投資人押注聯準會（Fed）12月的降...

對英經濟投信任票 ！小摩將豪擲4,000億元 倫敦金絲雀碼頭蓋新總部

摩根大通周四宣布，將在倫敦金絲雀碼頭（Canary Wharf）金融區興建一座新總部大樓，投資額達數十億英鎊。宣布時機緊...

美元將創四個月最大周線跌幅 市場聚焦Fed降息

美元周四（27日）處於守勢，預料本周將創下四個月來最大周線跌幅，因在美國總統川普要求降息的壓力下，投資人押注美國聯準會（...

AI改變美國線上消費 對話式購物取代搜尋比價

感恩節象徵美國每年最大購物季到來，媒體觀察人工智慧（AI）正改變民眾消費習慣，過去搜尋、比價的模式逐漸式微，越來越多消費...

加密貨幣成完美洗錢工具 「平行影子金融」何以難監管

太子集團利用比特幣洗錢遭調查一案引爆加密貨幣爭議。加密貨幣的興起是受去中心化和透明的烏托邦理想驅動的，然而，如今它們卻成了反洗錢和打擊犯罪的威脅。問題的核心在於交易所的缺陷：這些實體和數位交易平台連接加密貨幣世界和傳統金融體系，讓用戶可以將數位資產兌換成現金，反之亦然。

星國人才競爭力 首度摘金

根據最新全球人才競爭力指數，新加坡首次奪下全球人才競爭力排行榜冠軍，取代瑞士多年領先紀錄。專家指出，新加坡勞動力具備數位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。