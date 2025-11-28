美元將創四個月最大周線跌幅 市場聚焦Fed降息

美元周四（27日）處於守勢，預料本周將創下四個月來最大周線跌幅，因在美國總統川普要求降息的壓力下，投資人押注美國聯準會（Fed）貨幣政策將進一步寬鬆。

日圓周四在日本央行官員發出鷹派基調的幫助下，兌美元上漲0.10%，報156.31日圓兌1美元。

美國匯市因感恩節休市，整體市場因而流動性偏弱，加劇了交易波動。

ING外匯策略師Francesco Pesole表示，目前的市場條件，「可能為日本當局在美元兌日圓市場上進行干預，創造了有吸引力的環境」，「然而，當局可能仍傾向於在美元利空數據公布後再進行干預」。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數（DXY），周四下跌0.06%，報99.536。以本周的走勢來看，周線將創下7月以來最大單周下跌，跌幅約在0.60%左右。

瑞銀全球財富管理首席投資官Mark Haefele說，隨著美元吸引力的減弱，他建議投資人重新審視他們的貨幣配置，他推薦考慮增持歐元和澳元。

市場現在認為，如果降息的倡導者、白宮經濟顧問哈塞特川普提名出任下一任Fed主席，對美元會是一個負面催化劑。

巴克萊銀行外匯策略全球主管Themos Fiotakis指出，現在利差和歐元成長預期明顯有利於歐洲，展望未來，一些假設正在受到挑戰。歐元的昂貴是一個原因，但美國經濟的強勁和韌性是另一個原因。歐元兌美元周四收盤微跌0.05%至1歐元兌1.1596美元，盤初則一度觸及1.1613美元的一周半高點。

市場目前聚焦俄烏可能達成和平協議，這有助提振歐元。俄羅斯總統普丁周四表示，美國與烏克蘭討論的和平計畫草案架構，可能成為未來結束俄烏戰爭的協議基礎，但如果無法達成協議，俄羅斯將繼續戰鬥。

紐西蘭的紐元自周三紐西蘭央行轉向鷹派以來，兩個交易日兌美元匯價已大漲約2%，周四漲至三周來最高點的1紐元兌0.5729美元。新西蘭央行周三雖仍決定降息1碼，但表示會中討論過按兵不動，並表示寬鬆周期很可能已經結束。周四再受強勁經濟數據推動，市場現在甚至預期利率將走高。