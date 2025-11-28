最新公布褐皮書顯示就業轉弱 彭博：Fed下月可能再降息

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

最新公布的聯準會（Fed）褐皮書傳遞出最關鍵的訊息是，就業略有減少，近半數轄區勞動力需求疲軟，彭博經濟研究解讀，這可能為Fed 12月降息鋪路。原本認為Fed明年1月才降息的摩根大通（小摩）分析師團隊，26日也改口預測Fed下月就會調降利率。

這份褐皮書是依據12家聯準銀行轄區內的商業和社區聯繫人調查、訪談和觀察，整理出美國經濟狀況，涵蓋10月初至11月17日蒐集的資訊。由於美國政府先前關門一段時間，暫停公布許多經濟數據，因此這份褐皮書對Fed決策的重要性可能比以往更高。

褐皮書記載，過去六周，求職者未能獲得太多正面動能。在聯準會轄下12個地區中，半數地區雇主聘僱意願下降，全美多數企業都表示找人變得更容易，整體來說，相比上次褐皮書措辭，這次對就業狀況描述有所惡化。

亞特蘭大聯準銀指出，在東南部的六州，許多企業若非是裁員，就是只補齊離職人力。在克里夫蘭轄區，零售業者表示因銷售放緩而裁員。在紐約地區，「就業人數小幅下降，部分大型雇主裁員，且「企業預期未來幾個月情況不會顯著改善」。

彭博經濟研究認為，這或許解釋為何在多位決策者反對降息後，紐約聯準銀行總裁威廉斯表示，利率在「近期仍有調整空間」，暗示12月仍可能降息。

人工智慧（AI）帶動一些領域投資熱潮，但也壓抑其他領域聘僱活動。一些企業表示正減少基層人員聘僱，因為更多基礎任務可交由AI完成。

