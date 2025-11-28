投資展望論壇12月11日登場 陶冬：Fed明年估每季降息一次

經濟日報／ 記者葉文義／台北報導
經濟學家陶冬。陶冬／提供
經濟學家陶冬。陶冬／提供

經濟學家陶冬表示，美國與其他國家的貿易爭端未來一年看來不會再出現極具爭議政策，美國總統川普焦點會從海外重新移回國內，聯準會（Fed）貨幣政策則可能受到更大壓力，2026年政策利率下調或許比目前市場預期更多。

經濟日報將於12月11日舉辦「經濟投資展望論壇─韌性2026」，陶冬將出席，並以「陶冬看2026」為題發表演講。本論壇由中國信託銀行、富蘭克林投顧、國泰投信協辦。

對此Fed利率決策，陶冬表示，下個利率決策不確定性確實增加不少，但他依然認為FOMC最終會選擇降息，原因有四。

首先是利率決策上聯準會總部幾位理事話語權，大過每年輪換的地方聯準會主席。二是聯準會主席鮑爾受到來自白宮巨大壓力。三是國債發行成本需要降低。四是市場流動性的確出現問題。除政策利率，他相信聯準會在結束縮表（QT）上需要作出更大的姿態。

對於明年Fed降息頻率，陶冬認為，可能放緩至每季度一次，中性利率明年或成降息力度關鍵指標。

陶冬指出，明年5月Fed新主席是川普意志忠實執行者，川普為中期選舉正將注意力從海外移回國內，「財政政策在大而美法案通過之後，大局已定，會相對寬鬆一些；貨幣政策可寬鬆可不寬鬆，但以川普性格和過去行為方式來看，相信他一定會擴張且可能大幅擴張。」

對於黃金市場，陶冬認為當前黃金行情正處在一個調整過程，短期會有起伏，但2026年依然看好，如果聯準會又重新進入到寬鬆政策，通膨進一步上升，相信會有更多資金流入黃金市場。

談到AI泡沫化疑慮，陶冬指出，這輪AI熱潮由股市主導，投資者把AI投資視為科技上市公司KPI，把它看成一種信仰。「在這個功課上沒有完成，股價就會懲罰你，買了多少GPU的話，股價就獎勵你」。

他認為，當前科技巨頭在AI的投入與未來可預期的回報不成比例，這將最終反映在股價上。然而，未敢斷言AI股見頂，最好的策略就是「要進到一些房間裡面，但是要站在門口，一有風吹草動趕快走出來」。

