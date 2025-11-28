南韓加密幣交易商遭竊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

南韓最大加密幣交易所Upbit才剛宣布Naver公司將成為新東家，就爆發約3,000萬美元數位資產失竊的事件，促使該交易所暫停存款與提領。

Upbit在聲明中表示，一部分價值約445億韓元、以Solana網路為基礎的資產，27日被轉移至未獲得授權的外部錢包地址。Upbit營運商Dunamu代表向彭博資訊表示，Upbit已向有關當局通報這起事件，目前正在調查起因。

就在Upbit爆發盜竊事件前一天，南韓科技巨擘Naver 26日宣布計劃透過103億美元的全股票交易收購Dunamu，交易完成後，Dunamu將成為Naver旗下Naver金融公司的全資子公司。Naver表示，這樁交易將有助於該公司鞏固未來以數位資產為基礎的成長引擎。

Naver管理階層勾勒未來五年對人工智慧（AI）和區塊鏈技術投資10兆韓元的計畫，目標是在這兩個重要領域成為全球性企業。

資產 南韓 區塊鏈技術

