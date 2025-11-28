南韓政府首度與民間企業合作的火箭已成功發射，象徵該國在全球太空競賽中，力求成為更重要參與者的一個里程碑，有助該國在亞洲不斷演變的太空競爭中重新定位其角色。

韓國自主研發的「世界號」（Nuri）火箭於當地時間27日凌晨1時13分，從南部的羅老宇宙中心升空。一枚新一代衛星於1點55分與南極地面站完成初次聯繫，12顆立方衛星全部都成功分離，並進入距離地面600公里高的目標軌道。這次發射是總額2.6兆韓元（18億美元）計畫的一部分，該計畫將在2027年前進行六次火箭發射。世界號是南韓首款自主研發的太空運載火箭，於2021年首度亮相，但隔年才首次成功飛行。

這項任務對南韓與其新成立的太空機構至關重要，因為它象徵著將發射操作正式從政府轉移至民間，這樣的轉向模式，有如由馬斯克太空公司SpaceX推動的美國商業太空產業熱潮。