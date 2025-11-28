南韓自研火箭報捷
南韓政府首度與民間企業合作的火箭已成功發射，象徵該國在全球太空競賽中，力求成為更重要參與者的一個里程碑，有助該國在亞洲不斷演變的太空競爭中重新定位其角色。
韓國自主研發的「世界號」（Nuri）火箭於當地時間27日凌晨1時13分，從南部的羅老宇宙中心升空。一枚新一代衛星於1點55分與南極地面站完成初次聯繫，12顆立方衛星全部都成功分離，並進入距離地面600公里高的目標軌道。這次發射是總額2.6兆韓元（18億美元）計畫的一部分，該計畫將在2027年前進行六次火箭發射。世界號是南韓首款自主研發的太空運載火箭，於2021年首度亮相，但隔年才首次成功飛行。
這項任務對南韓與其新成立的太空機構至關重要，因為它象徵著將發射操作正式從政府轉移至民間，這樣的轉向模式，有如由馬斯克太空公司SpaceX推動的美國商業太空產業熱潮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言