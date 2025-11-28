滙豐：OpenAI五年後「難轉盈」　

滙豐環球投資研究預測，即使到2030年，OpenAI的用戶群由今年占全球成年人口的10%增至44%，該公司仍無法獲利，這家ChatGPT母公司至少還需籌集2,070億美元，才能滿足其成長計畫。

由寇特─柯利森（Nicholas Cote-Colisson）領銜的滙豐半導體分析團隊，自10月中旬以來首次更新了對OpenAI的預測，並將該公司最近達成的一些為期多年的雲端運算協議納入考量，包括與微軟達成的2,500億美元協議以及與亞馬遜達成的380億美元協議等。

滙豐這項嚴峻的評估也反映了基礎設施成本飆升、競爭加劇，以及人工智慧（AI）市場需求激增和資金密集的程度遠超過以往任何科技趨勢。財星雜誌（Fortune）報導，雖然滙豐仍認為AI是一個「超級循環」（megacycle），且其預測「顯示OpenAI在營收方面居於領先地位」，但如果OpenAI想要實現其宏偉目標，將面臨巨大的財務挑戰。

滙豐估計，到了2030年OpenAI的累計自由現金流仍將為負值，意味著該公司將面臨2,070億美元的資金缺口，必須透過增加舉債、股權融資或更積極的營收成長來填補。

滙豐的分析師預測，OpenAI在2025年底至2030年間的雲端和AI基礎設施費用將達到7,920億美元，到2033年在運算方面的總投入將達到1.4兆美元（滙豐指出，OpenAI執行長奧特曼已擬定計畫，未來八年要在算力投入1.4兆美元），光是租賃資料中心就將支出6,200億美元。預計OpenAI的營收在2030年將超過2,130億美元，但仍不足以彌補這個資金缺口。滙豐指出，有幾種方法可以彌補差距，例如，大幅提高付費用戶的比率，若從10%提高到20%，可增加1,940億美元的營收，其他方法包括在數位廣告支出市場攫取更佔比，或是大幅提高運算效率。滙豐認為，OpenAI可透過增加發債來滿足其運算需求，但這個途徑在當前市場環境下可能面臨不小的挑戰，因為甲骨文（Oracle）和Meta最近相繼發債為AI相關的資本支出提供資金，引發了市場對AI融資的擔憂。