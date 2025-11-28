滙豐：OpenAI五年後「難轉盈」　

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
滙豐環球投資研究預測，OpenAI至少還需籌集2,070億美元，才能滿足其成長計畫。 （路透）
滙豐環球投資研究預測，OpenAI至少還需籌集2,070億美元，才能滿足其成長計畫。 （路透）

滙豐環球投資研究預測，即使到2030年，OpenAI的用戶群由今年占全球成年人口的10%增至44%，該公司仍無法獲利，這家ChatGPT母公司至少還需籌集2,070億美元，才能滿足其成長計畫。

由寇特─柯利森（Nicholas Cote-Colisson）領銜的滙豐半導體分析團隊，自10月中旬以來首次更新了對OpenAI的預測，並將該公司最近達成的一些為期多年的雲端運算協議納入考量，包括與微軟達成的2,500億美元協議以及與亞遜達成的380億美元協議等。

滙豐這項嚴峻的評估也反映了基礎設施成本飆升、競爭加劇，以及人工智慧（AI）市場需求激增和資金密集的程度遠超過以往任何科技趨勢。財星雜誌（Fortune）報導，雖然滙豐仍認為AI是一個「超級循環」（megacycle），且其預測「顯示OpenAI在營收方面居於領先地位」，但如果OpenAI想要實現其宏偉目標，將面臨巨大的財務挑戰。

滙豐估計，到了2030年OpenAI的累計自由現金流仍將為負值，意味著該公司將面臨2,070億美元的資金缺口，必須透過增加舉債、股權融資或更積極的營收成長來填補。

滙豐的分析師預測，OpenAI在2025年底至2030年間的雲端和AI基礎設施費用將達到7,920億美元，到2033年在運算方面的總投入將達到1.4兆美元（滙豐指出，OpenAI執行長奧特曼已擬定計畫，未來八年要在算力投入1.4兆美元），光是租賃資料中心就將支出6,200億美元。預計OpenAI的營收在2030年將超過2,130億美元，但仍不足以彌補這個資金缺口。滙豐指出，有幾種方法可以彌補差距，例如，大幅提高付費用戶的比率，若從10%提高到20%，可增加1,940億美元的營收，其他方法包括在數位廣告支出市場攫取更佔比，或是大幅提高運算效率。滙豐認為，OpenAI可透過增加發債來滿足其運算需求，但這個途徑在當前市場環境下可能面臨不小的挑戰，因為甲骨文（Oracle）和Meta最近相繼發債為AI相關的資本支出提供資金，引發了市場對AI融資的擔憂。

OpenAI 基礎設施

延伸閱讀

估值逾15兆的OpenAI為何只談1個月就敲定鴻海合作？劉揚偉：都看到下世代「這商機」

「毀童年」…中美合拍動畫「哪吒與變形金剛」將開播 網酸邪門

就市論勢／記憶體、塑化、航運 吸睛

鴻海董座劉揚偉報喜 OpenAI新一波大單到手

相關新聞

滙豐：OpenAI五年後「難轉盈」　

滙豐環球投資研究預測，即使到2030年，OpenAI的用戶群由今年占全球成年人口的10%增至44%，該公司仍無法獲利，這...

美債投資人押寶Fed降息 10年期殖利率一度跌破4%

美國10年期公債殖利率25日跌破4%，為近一個月來首見，公債價格反向上漲，主要反映出投資人押注聯準會（Fed）12月的降...

星國人才競爭力 首度摘金

根據最新全球人才競爭力指數，新加坡首次奪下全球人才競爭力排行榜冠軍，取代瑞士多年領先紀錄。專家指出，新加坡勞動力具備數位...

多國央行擬增持黃金、歐元

最新調查顯示，主要央行希望逐漸減持美元，但沒有美元以外的單一替代選項，只計劃緩步購買更多歐元、人民幣以及黃金。同時，各國...

南韓自研火箭報捷

南韓政府首度與民間企業合作的火箭已成功發射，象徵該國在全球太空競賽中，力求成為更重要參與者的一個里程碑，有助該國在亞洲不...

南韓加密幣交易商遭竊

南韓最大加密幣交易所Upbit才剛宣布Naver公司將成為新東家，就爆發約3,000萬美元數位資產失竊的事件，促使該交易...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。