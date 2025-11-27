靠價值投資滾出巨富！「股神」巴菲特卻說沒人想學他 原因曝光

今年底將卸下波克夏（Berkshire Hathaway）執行長一職的「股神」巴菲特留下許多睿智建議，尤其招牌投資策略價值投資特別令人津津樂道，但巴菲特不確定投資人是否會遵循這項策略。

價值投資是指尋找股價低於內在價值的公司，標的是成長潛力強勁、領導階層穩固及具備「經濟護城河」的高品質企業。價值投資需要時間與耐心，但最終會獲得回報。目前巴菲特身價約1,500億美元，波克夏市值則高達1兆美元。

儘管價值投資讓巴菲特獲得巨大成功，遵循這種策略的人卻很少。Airbnb執行長切斯基（Brian Chesky）透露，亞馬遜創辦人貝佐斯曾問巴菲特為何效法他的人少之又少，巴菲特回答是「因為沒有人想緩慢致富」。

在即時享樂風氣盛行、當日沖銷和投資應用程式（App）愈來愈受歡迎的年代，奉行價值投資特別困難。不過，巴菲特仍提倡不要為動而動，而是重視耐心。巴菲特說：「如果猶豫不決就抱住不動，我的財富大多是靠一動也不動賺來的。」