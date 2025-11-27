輝達「戰狼式」回應外界唱空言論 是高招還是為市場疑慮添柴火？

面對空頭人士紛至沓來的批評與質疑，輝達（Nvidia）已在華爾街和社群媒體發動資訊宣傳戰，向賣方分析師發出七頁的備忘錄，逐點反駁「大賣空」本尊貝瑞等空頭人士的批評，還在市場憂心Google可能分食輝達晶片市場之際，發文表示自家產品「領先一代」。專家認為，這些溝通策略暗藏風險。

輝達上周末向賣方分析師（為證券經紀商、投資銀行等「賣方」機構工作的分析師）發出七頁備忘錄，回應「我們已收到的疑問和聲稱」，反駁貝瑞與他在Substack付費電子報的批評，包括庫藏股計畫的影響、與OpenAI及CoreWeave等企業合作的財務立場等。

2008年以正確做空美國房市崩盤而聲名大噪的貝瑞，已批評輝達股票薪酬的稀釋效應與庫藏股行為，最近又進一步批評輝達如同當年科技股泡沫核心的「思科」。

輝達的備忘錄一開始就點名回應貝瑞：「輝達2018年來買了910億美元，不是1,125億美元，貝瑞先生似乎不正確地計入限制性股票稅額，員工獲得的薪酬不該和庫藏股計畫的表現混為一談，輝達員工的薪酬一直與同業相符，員工從股價上漲受惠，不代表在最初發放股票之時就發行過多」股票。

針對外界聲稱輝達「現況能與（恩隆、世界通訊、朗訊）以供應商融資和特殊目的工具（SPV）為特色的遺臭萬年會計詐欺相比」，該公司也回應表示「輝達不會重演類似恩隆遺臭萬年的會計詐欺，因為輝達的基本事業財務穩健，我們的報告完整，我們很在乎我們的誠信商譽」，「和恩隆不同的是，輝達沒有使用特殊目的實體隱藏債務、哄抬營收」。不過，輝達承認最新的Blackwell晶片因為架構更複雜，所以毛利率較低、保固成本較前一代更高。

外界也指控輝達的客戶不當運用折舊會計手法，其中一些公司把輝達繪圖處理器（GPU）的折舊期歸為六年，但貝瑞已表示，他認為這些晶片的有效壽命沒那麼長，意味著輝達的客戶正藉由拉長折舊成本，哄抬獲利。

輝達回應表示：「輝達的客戶是根據實際世界的使用壽命與運用型態，以四到六年折舊GPU」，2020年上市的「A100等較舊GPU持續以高使用率運作，也帶來強勁的利潤貢獻，保留的龐大經濟價值，遠甚於一些評論者聲稱的兩到三年」。

輝達也回應外界對其「循環投資」模式的批評，「首先，輝達的戰略投資只占了輝達營收的一小部分，相較於每年全球私募資本市場所籌得的約1兆美元，比率又更低」，「輝達戰略投資組合內企業的主要營收也是來自第三方客戶，不是輝達」。

之後，媒體報導Meta正與Google洽談使用張量處理器（TPU）運算資源，引發外界憂慮輝達人工智慧（AI）霸主地位面臨挑戰之際，輝達日前在社群媒體表示「樂見Google成功」，「但輝達在業界領先一代」，在社群媒體引發各種回應，包括把輝達比喻為黑莓的迷因圖。

看空輝達股價的Seaport研究公司分析師高柏格，在看到輝達關於Google的發文後，只覺得「你們好嗎」？他的感覺就像大家都在放感恩節假期，實習生當家。他認為，輝達並未從事會計詐欺，也不認同網路上的「愚蠢憂慮」，輝達卻正為這些論述火上澆油，可能讓這些論述延燒到下周。

喬治亞城大學金融學教授安捷爾認為，輝達致信華爾街分析師駁斥疑慮，可能潛藏危險，雖然這也可能只是該公司想向華爾街傳達訊息的慣用方式，但他不清楚輝達試圖傳達的訊息與對象，而輝達在推文提起Google TPU的競爭，基本上只是在提高Google的能見度。