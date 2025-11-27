瑞典新創公司Stegra生產低碳鋼 再獲政府注資12.5億

正當外界憂慮Stegra這家雄心勃勃的新創公司財務狀況時，瑞典能源局今天表示，將提供約4000萬美元（約新台幣12.5億元）資金給低碳鋼鐵生產商Stegra。

瑞典能源局在聲明中指出：「這項（低碳鋼鐵）專案計畫在加速鋼鐵產業轉型方面具有巨大潛力。」

法新社報導，Stegra正興建一座新鋼鐵廠，該公司稱新廠將採用碳排放量比傳統製程減少95%的技術來生產鋼鐵，目前工程已完成約6成。

Stegra在10月宣布啟動新一輪融資，預計再募資100億瑞典克朗（約10億美元），以因應專案計畫成本攀升

瑞典能源局將透過歐盟倡議的下世代歐盟計畫（Next Generation EU）中的「產業飛躍」（Industrial Leap）計畫，撥款3億9000萬瑞典克朗（約新台幣12.5億元）資助Stegra。能源局並指出，Stegra之前已從這項計畫獲得12億瑞典克朗的挹注。

能源局表示，這筆新增的補助「將確保Stegra取得所需額外資金，以完成（低碳鋼鐵）專案的機會」。