快訊

雲林退休男阿布達比機場遭警帶走扣留杜拜 妻首度視訊揭狀況

聲音顫抖…香港女主播報導宏福苑大火強忍情緒 網友：真實版新聞女王

聽新聞
0:00 / 0:00

聯準會12月降息預期升…亞股多收紅！美股逢感恩節休市一日

中央社／ 香港27日綜合外電報導
投資人押注美國聯邦準備理事會（Fed）12月降息的機率升高，這個預期心理帶動亞股主要指數今天多收紅。全球市場示意圖。圖／AI生成
投資人押注美國聯邦準備理事會（Fed）12月降息的機率升高，這個預期心理帶動亞股主要指數今天多收紅。全球市場示意圖。圖／AI生成

投資人押注美國聯邦準備理事會（Fed）12月降息的機率升高，這個預期心理帶動亞股主要指數今天多收紅。

法新社報導，近來投資人對科技股估值過高的疑慮似乎正在緩解，同時市場信心續升，帶動比特幣在內風險資產價格上揚。

聯準會官員近來發表的談話釋出鴿派訊號，加上有數據顯示美國勞動市場走疲，推升Fed於12月再度降息的市場預期。

聯準會最新發布的經濟調查報告「褐皮書」（Beige Book）指出，美國各地經情勢顯示出消費支出分歧加劇，低收入族群消費力道持續減弱。

根據報告，「整體消費支出進一步下降，但高端零售支出仍具韌性」。報告也說，一些零售商感受到歷來最久政府停擺帶來的負面衝擊，部分受訪者表示，消費者在非必需品的支出上更加謹慎。

報告指出，「就業略有下降」，若干地區勞動力需求減弱。

市場預估Fed於12月決策會議降息1次的機率約為80%，並預估明年還會降息3次。

亞股今天隨美股漲勢多收紅。東京、香港、上海、台北、首爾、雪梨股市均收高，威靈頓與馬尼拉股市收低。

美股主要指數昨天寫下4連漲後，今天適逢感恩節，市場休市一日。

美國 Fed 亞股 聯準會 美股 科技股

延伸閱讀

12月電子期金融期齊漲

聯準會降息預期升溫 歐股收高

台股唱多 三天漲近千點…歷史經驗12月正報酬機率達80%

美債投資人押寶Fed降息 10年期殖利率一度跌破4%

相關新聞

輝達「戰狼式」回應外界唱空言論 是高招還是為市場疑慮添柴火？

面對空頭人士紛至沓來的批評與質疑，輝達（Nvidia）已在華爾街和社群媒體發動資訊宣傳戰，向賣方分析師發出七頁的備忘錄，...

行銷戰術大轉變！零售品牌狂發百篇部落格 只為被「AI代理」看見？

大型零售業者為了吸引消費者目光，向來會在美國年終購物旺季豪砸數百萬美元投放廣告。現在，行銷戰術轉變了，業者們希望大量業配...

美債投資人押寶Fed降息 10年期殖利率一度跌破4%

美國10年期公債殖利率25日跌破4%，為近一個月來首見，公債價格反向上漲，主要反映出投資人押注聯準會（Fed）12月的降...

聯準會12月降息預期升…亞股多收紅！美股逢感恩節休市一日

投資人押注美國聯邦準備理事會（Fed）12月降息的機率升高，這個預期心理帶動亞股主要指數今天多收紅

規避美銷售H20限制 金融時報：大陸科技巨頭赴海外訓練AI模型

英國金融時報今天報導，中國頂尖企業正將人工智慧模型訓練移到海外，以取得輝達（Nvidia）晶片，規避美國針對先進科技發展...

受科技股帶動日股收高 日經225指數收漲1.23%

美國經濟數據提振聯準會（Fed）12月降息的市場預期之際，科技股漲勢帶動東京股市今天收高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。