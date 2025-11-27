規避美銷售H20限制 金融時報：大陸科技巨頭赴海外訓練AI模型

快訊

中央社／ 倫敦27日綜合外電報導
英國金融時報今天報導，中國頂尖企業正將人工智慧模型訓練移到海外，以取得輝達（Nvidia）晶片，規避美國針對先進科技發展所祭出的限制措施。示意圖。圖／AI生成
英國金融時報今天報導，中國頂尖企業正將人工智慧模型訓練移到海外，以取得輝達（Nvidia）晶片，規避美國針對先進科技發展所祭出的限制措施。

報導引述兩名知情人士指出，阿里巴巴和字節跳動等科技公司，正於東南亞的資料中心訓練最新的大型語言模型

報導稱，自美國4月開始限制銷售H20之後，越來越多中國企業於海外據點進行AI訓練。

金融時報指出，中國公司仰賴與由非中資經營的海外資料中心簽訂租賃協議。不過，DeepSeek因能在美國出口禁令實施前大量儲備輝達晶片，而成為少數仍在中國境內進行模型訓練的例外。

報導還說，DeepSeek也正和以華為為首的國內晶片製造商合作，優化並開發新一代中國人工智慧晶片。

路透社無法立即查證該報導。阿里巴巴、字節跳動、輝達、DeepSeek與華為均未立即回應置評請求。

美國 DeepSeek 字節跳動 語言模型 H20 輝達 晶片 NVIDIA

