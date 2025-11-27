快訊

怪錯竹棚鷹架了？香港宏福苑大火延燒多棟樓 網激辯：關鍵在它

雲林退休男阿布達比機場被武警帶走 外交部「找到人了」揭現況

川普背刺？美前國安顧問示警「台灣該害怕」：極可能為與北京交易賣台

對美政策信任減弱…主要央行擬增持黃金和2貨幣 審慎看AI與數位資產

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
主要央行計劃緩步購買更多歐元、人民幣以及黃金。美聯社
主要央行計劃緩步購買更多歐元、人民幣以及黃金。美聯社

最新調查顯示，主要央行希望逐漸減持美元，但沒有美元以外的單一替代選項，只計劃緩步購買更多歐元、人民幣以及黃金。同時，各國央行對人工智慧（AI）與數位資產也抱持審慎態度。

倫敦智庫官方貨幣與金融機構論壇（OMFIF）6月發布訪調全球70多國央行的「全球公共投資人」調查後，更進一步由研究人員在7-9月，與共管理約6.5兆美元的十國央行準備資產經理人，進行機密的一對一討論，以理解具體看法，並且發布「重新定義準備資產管理的韌性」報告。OMFIF資深經濟學家亞濟茲透露，這十國包括德國、西班牙、義大利、波蘭、南韓、兩個非洲國家以及三個拉美國家。

報告指出，由於美債擁有無與倫比的流動性，美元仍是全球準備資產的定錨貨幣，OMFIF訪調十國經理人全都沒有大幅減持美元，好幾位經理人表示準備資產有70%-80%是美元，一位歐洲準備資產經理人表示，世界正從轉向多極的準備資產體系，但還沒有立刻能準備好頂上美元地位的替代貨幣。

不過，但各國對美國政策的信任已減弱，促成緩慢而審慎轉向其他資產，一家新興市場央行已減少準備資產的美元比重到40%-60%，反映價格影響與審慎的多元佈局。

在這波轉移中，黃金、歐元及人民幣是明顯受惠者，但歐元和人民幣各有侷限，歐洲銀行聯盟、發行聯合公債及數位歐元等發展，是歐元地位大幅提升的必要條件，至於人民幣在貿易和全球金融的重要性雖然提高，但可轉換性、流動性及透明度，是其發展的結構性限制。

相較下，幾乎所有受訪的央行經理人都提到黃金是準備資產的核心、或占比日益升高的要素，各國的配置比重差異甚大，一些歐洲央行準備資產的黃金占比已超過20%，新興市場經理人則較緩慢累積部位。

經理人也覺得可能須把資產組合轉向到期天數較短的公債，因為能夠在壓力時期迅速賣出。

講求「安全第一、流動性其次、報酬第三」的各國央行經理人，則對數位貨幣沒有太大熱情，雖然好幾人表示正在追蹤數位貨幣和代幣化證券的發展，但全都沒將數位貨幣納入準備資產

報告也顯示，主要國家央行並未以AI為運作的核心環節，主要憂慮為AI驅動的行為可能「加速未來的危機」，一位經理人說，AI能帶來更多幫助，但「決策還是必須由人類來做」。

各國採用AI的步伐不一，一位新興市場決策官員表示，其機構已創建獨立AI團隊，發展內部系統，應用於研究和配置決策，為OMFIF訪調的十國央行中，採用AI步調最先進的國家。報告也指出，這個採用AI步調的最先進的國家，也最擔心AI風險，凸顯了解AI的潛力、也知道其侷限。

相較下，多數央行都主要用AI從事基本工作，例如摘要數據或掃描市場。

資產 經理人 貨幣 黃金 人民幣 美債

延伸閱讀

黃金暴漲+AI浪潮雙利多！專家點名看好「金益鼎、光洋科」：新一輪起漲點

美債投資人押寶Fed降息 10年期殖利率一度跌破4%

年末歡樂就差這一「手」！HUBLOT「皇金」表 預約派對奢華

比美日本有馬黃金湯泉　入住溫泉莊園享身心療癒小旅

相關新聞

行銷戰術大轉變！零售品牌狂發百篇部落格 只為被「AI代理」看見？

大型零售業者為了吸引消費者目光，向來會在美國年終購物旺季豪砸數百萬美元投放廣告。現在，行銷戰術轉變了，業者們希望大量業配...

美債投資人押寶Fed降息 10年期殖利率一度跌破4%

美國10年期公債殖利率25日跌破4%，為近一個月來首見，公債價格反向上漲，主要反映出投資人押注聯準會（Fed）12月的降...

受科技股帶動日股收高 日經225指數收漲1.23%

美國經濟數據提振聯準會（Fed）12月降息的市場預期之際，科技股漲勢帶動東京股市今天收高

英國調整北海油氣田政策 允舊油田有限度新開採

英國政府今天表示，儘管先前承諾停止在北海核發新的油氣生產許可，但政府可能仍會針對北海現有油氣田周邊，核發新許可

對美政策信任減弱…主要央行擬增持黃金和2貨幣 審慎看AI與數位資產

最新調查顯示，主要央行希望逐漸減持美元，但沒有美元以外的單一替代選項，只計劃緩步購買更多歐元、人民幣以及黃金。同時，各國...

補財政缺口 英擬加稅260億英鎊 預算提前外洩撼動市場

英國財政大臣里夫斯26日公布年度預算，宣布增稅260億英鎊（約340億美元），試圖在控制借貸、緩解生活成本壓力與促進經濟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。