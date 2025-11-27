英國調整北海油氣田政策 允舊油田有限度新開採

快訊

中央社／ 倫敦26日綜合外電報導
英國政府今天表示，儘管先前承諾停止在北海核發新的油氣生產許可，但政府可能仍會針對北海現有油氣田周邊，核發新許可。油價示意圖。圖／AI生成
英國政府今天表示，儘管先前承諾停止在北海核發新的油氣生產許可，但政府可能仍會針對北海現有油氣田周邊，核發新許可。

政府在聲明中指出，根據能源轉型計畫，政府將允許在現有油氣田或周邊地區進行有限度的油氣生產。

但聲明補充說，現行的「新許可證禁令將終止新的離岸油氣田勘探」，重申該政策是為了抑制致命的氣候變遷

英國擁有充足的陸上與離岸風能，是歐洲再生能源領域的領導者之一，但其能源組合仍有超過1/3依賴天然氣。

這項宣布是英國在北海推動再生能源發展與保住當地就業機會的計畫之一部分。

政府表示，其目標是「在既有油氣田的生命周期內加以管理，而不是核發新的許可來勘探新的油氣田」。

美國總統川普（Donald Trump）長期批評再生能源並主張恢復石油開採，他多次敦促英國開採更多北海油氣。

