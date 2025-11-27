快訊

行銷戰術大轉變！零售品牌狂發百篇部落格 只為被「AI代理」看見？

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
大型零售業者為了吸引消費者目光，現在改變行銷戰術，寄望大量業配內容能被AI代理「看到」並推薦給消費者。路透
大型零售業者為了吸引消費者目光，現在改變行銷戰術，寄望大量業配內容能被AI代理「看到」並推薦給消費者。路透

大型零售業者為了吸引消費者目光，向來會在美國年終購物旺季豪砸數百萬美元投放廣告。現在，行銷戰術轉變了，業者們希望大量業配內容能被AI代理「看到」。

今年購物季，美國網購銷售額估計達2,530億美元，其中多數仍將透過網站或一般網路搜尋完成購物，這類方式通常有利於在搜尋廣告上投入大量預算的企業。然而，ChatGPTGemini等聊天機器人如今加入市場，為消費者提供可生成商品描述、比較價格的購物工具，還讓人可透過AI推薦直接購物。

生成式搜尋優化平台Evertune.ai執行長史坦佩克表示：「我們看到一些品牌以前每月只會發三到四篇新的部落格文章，現在試圖發出100到200篇」。這是讓行銷內容能被大型語言模型找到方式之一。

在以往，零售商在Google、Meta進行廣告投放時，會依據使用者搜尋的關鍵字或曾點擊的連結來調整。但由於目前無法直接在聊天機器人上投放廣告，零售業者正嘗試新方法，例如更頻繁更新品牌部落格貼文，或在網路論壇Reddit上撰寫產品相關內容。

大型零售商甚至打造一些消費者看不到的網站，目的只是讓AI的「爬蟲工具」，即自動化資料擷取工具，在網路上搜尋資訊時「看到」。透過這類工具蒐集到的資料會被輸入ChatGPT、Gemini等平台，聊天機器人再依據資料提供禮品、服飾及其他節慶商品的建議。

零售商亟欲藉此抓取商機。寢具品牌Brooklinen正付費給社群媒體網紅，讓他們在Facebook、YouTube和 TikTok上介紹該品牌的浴巾與棉被。營運長李維表示，AI爬蟲工具會從這些張貼內容中的產品評論文字與影片音訊逐字稿中擷取資訊。

為提高能出現在AI回答內容中的機率，Brooklinen也讓自家199美元的棉被參與紐約時報旗下產品評測網站 Wirecutter等媒體的產品獎項評選。

邁阿密護髮產品公司R+Co則在亞馬遜語音助理Alexa上投放廣告，還會依據消費者向亞馬遜生成式AI購物助理 Rufus的提問，調整廣告內容。

亞馬遜執行長賈西在10月財報會議中表示，使用Rufus的購物者購買機率提高了60%。在大型零售商中，沃爾瑪（Walmart）和目標百貨（Target）最近也宣布推出可讓消費者直接與聊天機器人購物的應用程式。

廣告 黑五 AI 網紅 ChatGPT Gemini

相關新聞

美債投資人押寶Fed降息 10年期殖利率一度跌破4%

美國10年期公債殖利率25日跌破4%，為近一個月來首見，公債價格反向上漲，主要反映出投資人押注聯準會（Fed）12月的降...

行銷戰術大轉變！零售品牌狂發百篇部落格 只為被「AI代理」看見？

大型零售業者為了吸引消費者目光，向來會在美國年終購物旺季豪砸數百萬美元投放廣告。現在，行銷戰術轉變了，業者們希望大量業配...

MIT：AI 已可取代美國11.7% 勞動力 影響薪資1.2兆美元

麻省理工學院（MIT）周三公布的研究指出，人工智慧（AI）如今已能取代美國 11.7% 的勞動市場，影響的薪資規模高達 ...

誰能獵到Puma？陸資安踏、李寧虎視耽耽 日亞瑟士也可能下場

彭博資訊引述知情人報導，在香港上市的中國大陸運動服飾商安踏體育是考慮潛在競購德國體育品牌Puma的公司之一。安踏股價盤中...

非洲低廉太陽能 正獲利於中美貿易戰

太陽能的低廉成本電力，或許是照亮非洲撒哈拉沙漠黑暗的曙光！據外媒26日晚間引用再生能源智庫數據，非洲過往是電力普及率最低的地方，但過去的一年內，中國向非洲出口總容量達15吉瓦的太陽能電池板，成長幅度巨大。分析認為，中國出口激增的原因是中美貿易戰，設備成本下降、國內過剩而拋售，對非洲發展是正面效應、獲取便宜能源。

啤酒巨人朝日遭網攻延後財報 190萬件個資恐外洩

擁有朝日啤酒的朝日集團今天表示，9月下旬遭遇大規模網攻，總共恐有190萬件個人資料外洩，同時全年財務報告也將延後發布

