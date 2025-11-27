MIT：AI 已可取代美國11.7% 勞動力 影響薪資1.2兆美元

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
人資、物流、財務和辦公行政等常見職能很容易被AI取代。美聯社
麻省理工學院（MIT）周三公布的研究指出，人工智慧（AI）如今已能取代美國 11.7% 的勞動市場，影響的薪資規模高達 1.2 兆美元，涵蓋金融、醫療和專業服務等行業。

這個研究使用 MIT 和橡樹嶺國家實驗室（Oak Ridge National Laboratory，簡稱ORNL）共同打造的勞動力模擬工具「冰山 指數」（Iceberg Index）。該指數模擬全美 1.51 億勞工的互動方式，以及他們如何受到 AI 和相關政策的影響。對於準備投入數十億美元於再培訓和技能轉換的決策者而言，這套指數能精準到郵遞區號層次，呈現各地正在形成的顛覆趨勢。

ORNL研究主管、研究共同主持人巴拉普拉卡什（Prasanna Balaprakash）說：「簡單來說，我們正在打造美國勞動市場的數位分身（digital twin）。」ORNL 是位於田納西州東部的能源部研究中心，院內的 Frontier 超級電腦支撐多項大規模模型運算。

巴拉普拉卡什表示，這套指數能就整體人口進行模擬，提前呈現 AI 如何重塑工作內容、技能與勞動力流動，遠早於這些變化在真實經濟中顯現。

這指數把 1.51 億名勞工視為具備獨立屬性的個體，每個人都標註了技能、工作任務、職業別和所在地。系統涵蓋 3,000 個郡、923 種職業、超過 3.2 萬項技能，並評估哪些技能已由現有的 AI 系統落實。

研究團隊發現，外界看得見的「冰山一角」──科技、運算和資訊領域的裁員和職務調整，只占整體薪資部位 2.2%，約 2,110 億美元。真正藏在水面下的，是總額達 1.2 兆美元的曝險，其中包括人資、物流、財務和辦公行政等常見職能，而這些領域往往在自動化預測中被忽略。

研究人員指出，這套指數不是用來精準預測工作何時、在哪裡會消失，而是提供一個以技能為核心的概況，呈現「以現在的 AI 能力，哪些技能已經能被取代」。同時也讓決策者能在真正投入預算和立法之前，用結構化的方式模擬各種可能情境。

