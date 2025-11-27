誰能獵到Puma？陸資安踏、李寧虎視耽耽 日亞瑟士也可能下場

彭博資訊引述知情人報導，在香港上市的中國大陸運動服飾商安踏體育是考慮潛在競購德國體育品牌Puma的公司之一。安踏股價盤中勁揚1.7%。

知情人士表示，安踏正與顧問合作，評估對Puma的競購方案。由於訊息未公開，知情人士要求匿名。如果安踏決定推進競購，很可能會與一家私募股權公司合作。

其他潛在競購者可能包括安踏的競爭對手李寧，李寧已在與銀行商討融資方案，對Puma進行初步評估。Puma也可能吸引日本亞瑟士（Asics）的興趣。

根據知情人士，目前討論尚處於初步階段，不清楚哪些競購者會繼續推進。

他們還表示，Puma最大股東法國億萬富豪Pinault家族的估值預期，可能會成為任何交易的重大障礙。今年以來，Puma在法蘭克福的股價已大跌62%，公司市值目前為25億歐元（約合29億美元）。截至去年底，Pinault家族的Artémis控股公司持有Puma的29%股權。