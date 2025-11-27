啤酒巨人朝日遭網攻延後財報 190萬件個資恐外洩

快訊

中央社／ 東京27日綜合外電報導
朝日集團（Asahi）日前遭遇駭客攻擊，導致日本釀酒生產與分銷網路遭癱瘓。路透 路透通訊社

擁有朝日啤酒的朝日集團今天表示，9月下旬遭遇大規模網攻，總共恐有190萬件個人資料外洩，同時全年財務報告也將延後發布。

綜合日本放送協會（NHK）與法新社報導，擁有朝日啤酒等子公司的朝日集團控股公司今天宣布，先前受到駭客攻擊導致的系統故障，恐使總共約190萬件個人資料外洩。

這些個資包含向朝日啤酒等企業洽詢的顧客，以及員工、員工家屬、離職員工。

朝日集團控股公司社長勝木敦志今天在東京都召開記者會道歉稱，「造成許多客戶與相關人士相當大的困擾，對此由衷致歉」。

這是朝日集團控股公司今年9月29日宣布遭遇網攻且系統故障之後，經營團隊首度公開說明此事。

另一方面，朝日也表示將延遲發布全年財務報告，這間生產日本極暢銷啤酒的公司表示，「儘管正盡一切努力將系統恢復，但決定延遲發布截至2025年12月31日的年度財務報告。」

勝木敦志說，「關於產品供應，隨著系統復原進展，發貨正分階段恢復。對於由此造成的持續不便，我們深表歉意，並感謝您的理解。」

朝日尚未透露網攻者身分或贖金要求，據信位於俄羅斯的駭客組織麒麟（Qilin），發表了一份日本媒體解讀為對網攻負責的聲明。

其他全球品牌近期也遭遇類似攻擊。印度持有的「捷豹荒原路華」（Jaguar Land Rover）其英國工廠因遭受網攻後停止運作，被迫尋求緊急融資。

日本零售商無印良品（Muji）10月表示，由於其配送合作夥伴愛速客樂（Askul）遭勒索軟體攻擊，已暫停其國內線上購物服務。

6月發布的一項調查顯示，日本企業1/3都曾遭受某種形式的網路攻擊。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本 網攻 財務

