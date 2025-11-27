德銀預測金價漲勢未歇：明年逼5,000美元 後年新天價

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
德意志銀行預測金價2026年可能漲至每英兩5,000美元、2027年突破該關卡。路透

德意志銀行預測，黃金價格可能在2026年逼近每英兩5,000美元，並於2027年突破該關卡。

德意志銀行分析師Michael Hsueh指出，市場已完成倉位清算，各國央行的購金需求將持續不墜，如果再加上黃金ETF需求回升，2026年金價有望攀升至4,950美元，遠高於目前報價4,144.5美元。

此前，高盛已將2026年12月的金價預測，從每英兩4,300美元一口氣拉高到4,900美元。

Hsueh周三發布的報告中，將明年平均金價預估從4,000美元調高到4,450美元，並預測2027年均價將達5.150美元。儘管金價從10月高點回調約10%，但目前已收復半數跌幅。

Hsueh指出，「黃金正突破歷史常規」，今（2025）年的價格波動區間創1980年以來最大，當時市場對通膨、法幣貶值以及全球債務螺旋的擔憂曾推動金價屢創新高，而本輪漲勢並非單純由美元貶值所驅動。

展望明年，Hsueh預期各國央行「官方」與「剛性」需求將推升金價。全球央行第3季購金量達220噸，創史上第三高，顯著高於第2季購金量，僅管金價已在高點。

歷經四年贖回潮後，黃金ETF在2025年重現資金流入。Hsueh由近前淨買賣的每日微幅波動判斷，近期獲利了結潮可能已近尾聲，金價有機會穩守3,900美元的支撐位。

他還發現，黃金ETF資金流量在很大程度上由價格走勢決定，同時指出年初通常是黃金季節性表現最強勁的時期。

根據前九個月的數據推算，他預估2025年全年黃金礦產量為3,693噸，對高價的反應相當有限。他建模顯示2026年供應量將達3,715噸，意味需求很可能持續領先供應。

