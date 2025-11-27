非洲低廉太陽能 正獲利於中美貿易戰

快訊

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導

太陽能的低廉成本電力，或許是照亮非洲撒哈拉沙漠黑暗的曙光！據外媒26日晚間引用再生能源智庫數據，非洲過往是電力普及率最低的地方，但過去的一年內，中國向非洲出口總容量達15吉瓦的太陽能電池板，成長幅度巨大。分析認為，中國出口激增的原因是中美貿易戰，設備成本下降、國內過剩而拋售，對非洲發展是正面效應、獲取便宜能源。

陸出口便宜太陽能

非洲陽光充足，太陽能一直都被視為是他們的能源解決方案，加上國際再生能源機構（IRENA）去年的數據，太陽能光電模組成本暴跌，已經成為最低廉的能源之一，然而此前，非洲裝機容量僅略高於18吉瓦（GW），在全球太陽能佔比僅1%，原因是缺乏投資資本和基礎建設，但非洲黑暗大陸似乎迎來能源轉機。

根據權威媒體《德國之聲》報導，英國可再生能源智庫數據顯示，中國出口太陽能裝置湧入非洲，短短12個月內，輸出15吉瓦的太陽能電池板到非洲。

對比歷史資料，非洲太陽能工業協會（AFSIA）估計，從2000年來，非洲太陽能總裝機容量約為75吉瓦，而近1年內從中國獲取約15吉瓦的數字，可看出成長有多麽可觀，其中有一大部分來自阿爾及利亞的一個大型專案（約3吉瓦），而過往被視為能源極度短缺的撒哈拉沙漠以南，也陸續獲得太陽能，包含贊比亞、盧安達、塞內加爾、象牙海岸與奈及利亞等國。

奈及利亞被看好

AFSIA執行長范祖伊倫特別點名奈及利亞，看好他們能超越南非、成為非洲的頭號太陽能市場，因為奈國此前都靠著柴油補助，只要柴油價格不再具有優勢，人民改為使用太陽能是能預期的。目前非洲前兩大經濟體南非與奈及利亞的進口量分居前二，而阿爾及利亞則是第三大進口國。

分析指出，非洲這次獲取的太陽能裝置暴增，更是便宜，原因是中美貿易戰後，設備成本下降，中國國內產能過剩、迫切需要開拓新市場，而非洲有6億人缺電，配合低價成為最合適出口的市場。

各界努力助非洲

但即便如此，中國輸出的這批太陽能板能否快速在非洲投入發電，考慮到執行的速度與窒礙不小，要普及到非洲各地民生使用未必那麼快，肯亞經濟學家施克瓦帝則指出，非洲大陸對進口技術的需求還是很大，不僅是中國，非洲也歡迎來自歐洲、美國低廉的能源。

根據《能源資源網》報導，歐盟委員會已配合南非政府調動了155億歐元，作為整個非洲能源專案的資金庫；而能源部門指出，世界銀行與非洲開發銀行合作的「300號任務」，旨在2030年提供3億非洲人獲取電力能源。各大國際組織都在為點亮撒哈拉沙漠、做出一步步的努力。

非洲 再生能源 奈及利亞

