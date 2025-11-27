快訊

台灣網紅紐約濫吃霸王餐被捕關押 法官下令對她「心理評估」

逾150隻寵物待援…香港大火救出受困毛孩 數百則留言哭求：我家貓還在裡面

香港史上最慘火災！與倫敦72死高樓大火相似 專家指3因素釀「噩夢」

聽新聞
0:00 / 0:00

南韓央行棄降息傾向轉而靠攏中性立場 動向將受Fed左右

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
央行總裁李昌鏞在會後記者會上表示，理事會成員對未來三個月是否可能降息正好形成五五波。歐新社
央行總裁李昌鏞在會後記者會上表示，理事會成員對未來三個月是否可能降息正好形成五五波。歐新社

南韓央行周四維持基準利率不變，且在聲明中移除維持降息立場的措詞，但也表示不排除未來仍有降息的可能性。

南韓央行連續四次會議將7天期附買回利率維持在2.5%，一如彭博調查24位經濟學家中21人所料。

央行總裁李昌鏞在會後記者會上表示，理事會成員對未來三個月是否可能降息正好形成五五波。他說：「為避免任何比喻造成誤會，我直接說明：有三位理事認為應保持按兵不動的可能性，另外三名則認為應保留降息的可能性。你可以理解為立場正好平分秋色。」

從李昌鏞的談話可以看見，理事會的立場正逐步朝中性靠攏。今年 8 月，六位理事中還有五人表示，三個月內不排除再度降息。

李昌鏞指出，聯準會（Fed）的政策走向將是一大決定因素。他說：「主張保留降息可能性的三位理事認為，經濟成長或上或下的風險並存，再加上Fed未來政策路徑仍有變數，因此現在不宜把降息選項完全排除。」

南韓央行同時發布最新預測，將 2026 年經濟成長率預測由 8 月的 1.6%調升至 1.8%，2025 年成長率也上修至 1%，反映出口強勁和民間消費穩步回升的支持下，第3季產值穩健。至於明年通膨預測則由 1.9%調升至 2.1%。

凱投宏觀（Capital Economics）亞洲資深經濟學家李澤（Gareth Leather）發布報告中指出，最大變數仍在房地產市場，「首爾房價今年來大幅上漲，央行只有在看到房地產領域開始出現反應（降溫），才有可能進一步寬鬆」。

在央行維持利率不變並上修成長預測後，南韓股市 Kospi 指數延續漲勢；韓元隨日圓走升。

南韓 成長率

延伸閱讀

美降息預期升溫 中國信託投信：AI 應用甜蜜點浮現

聯準會降息預期升溫 歐股收高

台股唱多 三天漲近千點…歷史經驗12月正報酬機率達80%

美債投資人押寶Fed降息 10年期殖利率一度跌破4%

相關新聞

美債投資人押寶Fed降息 10年期殖利率一度跌破4%

美國10年期公債殖利率25日跌破4%，為近一個月來首見，公債價格反向上漲，主要反映出投資人押注聯準會（Fed）12月的降...

誰能獵到Puma？陸資安踏、李寧虎視耽耽 日亞瑟士也可能下場

彭博資訊引述知情人報導，在香港上市的中國大陸運動服飾商安踏體育是考慮潛在競購德國體育品牌Puma的公司之一。安踏股價盤中...

非洲低廉太陽能 正獲利於中美貿易戰

太陽能的低廉成本電力，或許是照亮非洲撒哈拉沙漠黑暗的曙光！據外媒26日晚間引用再生能源智庫數據，非洲過往是電力普及率最低的地方，但過去的一年內，中國向非洲出口總容量達15吉瓦的太陽能電池板，成長幅度巨大。分析認為，中國出口激增的原因是中美貿易戰，設備成本下降、國內過剩而拋售，對非洲發展是正面效應、獲取便宜能源。

啤酒巨人朝日遭網攻延後財報 190萬件個資恐外洩

擁有朝日啤酒的朝日集團今天表示，9月下旬遭遇大規模網攻，總共恐有190萬件個人資料外洩，同時全年財務報告也將延後發布

德銀預測金價漲勢未歇：明年逼5,000美元 後年新天價

德意志銀行預測，黃金價格可能在2026年逼近每英兩5,000美元，並於2027年突破該關卡。

輝達力戰貝瑞等人唱空言論！在華爾街發動宣傳 逐點反駁批評

輝達（Nvidia）為了回擊外界對其股票估值過高的質疑，在華爾街和社群媒體上發動一場資訊宣傳行動，向分析 師發出備忘錄，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。