南韓央行棄降息傾向轉而靠攏中性立場 動向將受Fed左右

南韓央行周四維持基準利率不變，且在聲明中移除維持降息立場的措詞，但也表示不排除未來仍有降息的可能性。

南韓央行連續四次會議將7天期附買回利率維持在2.5%，一如彭博調查24位經濟學家中21人所料。

央行總裁李昌鏞在會後記者會上表示，理事會成員對未來三個月是否可能降息正好形成五五波。他說：「為避免任何比喻造成誤會，我直接說明：有三位理事認為應保持按兵不動的可能性，另外三名則認為應保留降息的可能性。你可以理解為立場正好平分秋色。」

從李昌鏞的談話可以看見，理事會的立場正逐步朝中性靠攏。今年 8 月，六位理事中還有五人表示，三個月內不排除再度降息。

李昌鏞指出，聯準會（Fed）的政策走向將是一大決定因素。他說：「主張保留降息可能性的三位理事認為，經濟成長或上或下的風險並存，再加上Fed未來政策路徑仍有變數，因此現在不宜把降息選項完全排除。」

南韓央行同時發布最新預測，將 2026 年經濟成長率預測由 8 月的 1.6%調升至 1.8%，2025 年成長率也上修至 1%，反映出口強勁和民間消費穩步回升的支持下，第3季產值穩健。至於明年通膨預測則由 1.9%調升至 2.1%。

凱投宏觀（Capital Economics）亞洲資深經濟學家李澤（Gareth Leather）發布報告中指出，最大變數仍在房地產市場，「首爾房價今年來大幅上漲，央行只有在看到房地產領域開始出現反應（降溫），才有可能進一步寬鬆」。

在央行維持利率不變並上修成長預測後，南韓股市 Kospi 指數延續漲勢；韓元隨日圓走升。