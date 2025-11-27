快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
奧丁丁集團母公司 OBOOK Holdings Inc. (NASDAQ: OWLS) 於美股盤前發布重大財務計畫與揭示技術進展，表示董事會已授權總額達1000萬美元、為期9個月的股票回購計畫，圖為奧丁丁創辦人王俊凱。圖／本報資料照片
奧丁丁集團（OwlTing Group）為營運主體的領先區塊鏈科技公司 OBOOK Holdings Inc. （OWLS）宣布股票回購計畫，將回購總額1000萬美元的公司A類普通股。奧丁丁表示，此項授權計畫期限為九個月，主要反映董事會認為目前的市場估值未能充分反映公司的基本面優勢、持續擴大的全球版圖，以及其支付技術產品線的表現。

上市發行參考價為10元的奧丁丁，當天盤中一度到90美元，隔周股價卻跌破10美元，近期則在7-8元附近整理。

創辦人暨執行長王俊凱（Darren Wang）表示，相對於公司的實際進展與即將到來的成長動能，股價目前遭到顯著低估。奧丁丁即將進入史上最活躍的產品發布爆發期，這項回購計畫顯示公司對正在構建的長期價值抱持堅定信念。

他進一步說明，奧丁丁正邁向卡片支付、穩定幣基礎架構與 AI 自動化結算三大領域匯流的關鍵轉折點。

奧丁丁正準備發布一系列技術突破，旨在將傳統金融支付網絡、穩定幣結算與自動化 AI 驅動的支付模型進行全面整合。這些計畫將公司定位為企業採用數位貨幣與跨境結算解決方案的關鍵基礎架構層。

內容包括，與全球主要發卡組織的支付網絡整合；導入由領先且合規的美元穩定幣所驅動的全新跨境結算路徑，以支援可編程的企業級支付與跨鏈流動性；加速部署公司專有的 x402 AI支付結算引擎，並與一家美國知名機構所倡導的新興產業協議並進，以促進實現自動化和 AI 代理交易（AI agent-based）的商務應用。

根據董事會授權，奧丁丁可依據適用證券法及1934年美國證券交易法（Securities Exchange Act of 1934）第 10b-18 條規則，透過公開市場購買、私下協商交易、大宗交易（Block Trades）或其他許可途徑不定時回購股票。惟無義務回購任何特定數量的股份，計畫也可能隨時根據市場狀況、公司需求或其他公司認為與其相關的因素進行修改、暫停或終止行動。

AI 市場 奧丁丁

相關新聞

美債投資人押寶Fed降息 10年期殖利率一度跌破4%

美國10年期公債殖利率25日跌破4%，為近一個月來首見，公債價格反向上漲，主要反映出投資人押注聯準會（Fed）12月的降...

奧丁丁集團宣布啟動1000萬美元股票回購計畫

以奧丁丁集團（OwlTing Group）為營運主體的領先區塊鏈科技公司 OBOOK Holdings Inc. （OW...

高風險資產攀升 最大穩定幣發行商Tether資產評級遭標普砍至最低

全球規模最大的穩定幣發行商Tether 的準備資產遭標普全球評級（S&P Global Ratings）調降至最低評級，...

保險巨頭安聯AI轉型 傳子公司擬在18個月內裁1800人

德國保險巨頭安聯集團（Allianz）今天表示，隨著其採用人工智慧（AI）技術，可能將進行裁員。報導指出，多達1800個...

AI 熱潮延燒 戴爾到惠普PC品牌商無不示警記憶晶片吃緊

戴爾（Dell Technologies）、惠普（HP）在內多家科技公司陸續發出警告，因人工智慧（AI）基礎設施擴張帶動...

最新Fed褐皮書：美就業降溫、消費支出下滑 五大重點一次看

聯準會（Fed）褐皮書顯示，美國經濟活動在近幾周變化不大，但除了高端消費者外，整體消費者支出進一步下滑，而就業略有下降，...

