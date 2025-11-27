高風險資產攀升 最大穩定幣發行商Tether資產評級遭標普砍至最低

全球規模最大的穩定幣發行商Tether 的準備資產遭標普全球評級（S&P Global Ratings）調降至最低評級，理由是該公司持有的高風險資產比重升高，也讓外界開始質疑 Tether 能否維持其穩定幣和美元1:1的兌換比率。

標普周三發布報告，將 Tether 資產評估從「受約束」（constrained）調降為「較弱」（weak），並指出支撐這款穩定幣的高風險資產比重增加。到今年 9 月底，公司債、貴金屬、比特幣和擔保貸款占準備資產 24%，高於一年前的 17%。

Tether 發行的 USDT 是全球規模最大的穩定幣，流通量約 1,840 億美元。USDT 屬於在銀行體系外流通的數位現金，和美元掛鉤，主要由美國公債等優質證券提供擔保。

標普警告，Tether「在準備資產管理和風險承受度上的透明度有限，缺乏完整的監管框架，且無資產分別管理，可在發行方破產時保護投資人」。

標普也指出，Tether 對託管機構、銀行帳戶提供者及交易對象的資訊揭露不足，外界無所得知該公司如何取捨風險資產，也不知道資產一旦暴跌會怎麼處理。

標普分析師寫道：「比特幣價格下跌，或其他高風險資產價值縮水，都可能降低準備資產擔保的覆蓋程度，讓 USDT 出現擔保不足的情況。」他們還說，這些高風險資產比重上升，使這款代幣的準備資產更容易受到市場波動影響。

美國商務部長盧特尼克曾透露，他原擔任執行長的Cantor Fitzgerald 負責託管 Tether 的美國公債，但標普指出，「相關準備資產報告仍未揭露託管機構、交易對象或銀行帳戶提供者的資訊」。

Tether 對此回應說，「強烈不同意報告中的陳述」，並稱該公司的穩定幣「在銀行危機、交易所倒閉、流動性衝擊和劇烈市場波動中，始終保持完整韌性」。