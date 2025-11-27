保險巨頭安聯AI轉型 傳子公司擬在18個月內裁1800人

快訊

中央社／ 法蘭克福26日綜合外電報導

德國保險巨頭安聯集團（Allianz）今天表示，隨著其採用人工智慧（AI）技術，可能將進行裁員。報導指出，多達1800個主要是在客服中心的職位可能遭到裁撤。

安聯旗下負責旅遊保險的子公司Allianz Partners表示，公司正「運用AI」強化其產業地位並提升服務品質，但此類變革可能「影響目前高度依賴人工流程的職位」。

發言人婉拒提供更多細節。

但據「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung）引述公司消息人士報導，Allianz Partners計畫在未來12至18個月內削減1500到1800個職位。

這相當於Allianz Partners 2萬2600名員工中的最多8%，其中許多人在客服中心工作。報導指出，裁員將波及德國、法國、西班牙及英國。

接近公司的人士告訴法新社，與員工代表的討論仍處於初期階段。

據該報導，Allianz Partners每天在全球接到約20萬通來電，其中許多詢問屬於簡單事項，例如索賠進度。

未來，許多此類詢問將由自動化AI回應處理。

隨著AI技術快速蓬勃發展，許多公司已因採用AI而宣布裁員。

