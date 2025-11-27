最新Fed褐皮書：美就業降溫、消費支出下滑 五大重點一次看

聯準會（Fed）褐皮書顯示，美國經濟活動在近幾周變化不大，但除了高端消費者外，整體消費者支出進一步下滑，而就業略有下降，物價則溫和上漲。這份報告凸顯出，Fed決策官員下月在重要會議必須權衡的兩大勢均力敵風險。

褐皮書是基於聯準會轄下12家地區銀行截至11月17日蒐集的資訊。由於美國政府先前關門一段時間，暫停公布許多經濟數據，此次褐皮書對Fed決策的重要性可能比以往更高。

以下是最新褐皮書的五大重點：

1. 就業市場持續疲弱

過去六周，求職者未能獲得太多正面動能。在聯準會轄下12個地區中，半數地區雇主聘僱意願下降，而全美多數企業都表示找人變得更容易。亞特蘭大聯準會指出，在東南部的六州，許多企業若非是裁員，就是只補齊離職人力。在克里夫蘭轄區，零售也者表示因銷售放緩而裁員。

2. 通膨依舊頑固，而且不只源自關稅

聯準會注意到製造商與零售商正面臨關稅引發的更高投入成本。一些些企業試圖把成本轉嫁給消費者，推高消費通膨；另一些企業則自行吸收成本、接受較低利潤。此外，許多公司指出，提供給員工健康照護的費用正在增加，嚴重壓縮預算。

3. 消費者顯然開始縮手

褐皮書指出，富裕美國人仍帶動高端零售的銷售穩健，但整體而言，消費者支出正面臨壓力。許多公司表示，隨著家庭預算吃緊，消費者愈來愈不願接受更高的價格。汽車經銷商指出，在聯邦稅務補貼到期後，願意購買電動車的人變少。

4. 政府關門衝擊聯邦員工與地方經濟

上月創紀錄的美國政府關門不只衝擊聯邦員工。賓州的汽車經銷商指出，由於政府員工放無薪假、支出減少，導致銷量下滑。但關門也以其他方式拖累經濟，例如中西部機場因航班停飛大亂，商務客減少。

5. AI正帶來影響

AI帶動一些領域投資熱潮，但也在其他領域壓抑的聘僱活動。一些企業表示正減少基層人員聘僱，因為更多基礎任務可交由AI完成。