4.5億訂閱！美超級網紅MrBeast聯手百年慈善組織 擴大公益影響力

中央社／ 洛杉磯26日專電
美國擁有4.5億訂閱的超級網紅MrBeast，近日宣布與美國有百年歷史的慈善組織洛克斐勒基金會。路透
美國擁有4.5億訂閱的超級網紅MrBeast近日與美國有百年歷史的慈善組織洛克斐勒基金會宣布合作，象徵網路世代的溝通力與影響力，開始受到傳統機構重視。

現年27歲的MrBeast（野獸先生）本名唐納森（Jimmy Donaldson），在影音平台YouTube擁有4.5億訂閱人次，是全球訂閱最高的個人頻道，影片總觀看次數超過1000億。

MrBeast以拍攝極端挑戰、大型企劃出名，例如製作真人版「魷魚遊戲」。他也經常拍攝行善主題，像免費為1000名白內障患者開刀、恢復視力；為非洲居民建造水井和太陽能電力；種樹2000萬棵；清掃海洋塑膠3000萬磅等企劃，觀看次數動輒破億。

美聯社報導，歷史超過百年的洛克斐勒基金會（Rockefeller Foundation）24日宣布與MrBeast合作，希望吸引年輕人關注公益慈善議題。

洛克斐勒基金會成立於1913年，由石油大亨洛克斐勒創立，是美國歷史最悠久的慈善組織之一。基金會主席夏哈（Rajiv Shah）表示，基金會看中MrBeast的網路魅力，因為他有辦法「抓住數以億計年輕人的心」。

夏哈舉例，MrBeast為非洲村莊的人們裝設太陽能電力、開鑿水井，用實際行動告訴世人問題的解決方案，示範如何起身行動改變世界，「人們其實都有幫助別人的心，但經常以為：這個世界太大、太複雜」。

MrBeast擅長把行善變成娛樂影片、形成病毒式的擴散，有評論認為這是演算法驅動下的慈善模式，但也有正面意見指出，他的影片容易引起共鳴，讓觀眾也成為參與者，經常吸引數百萬美元的集資捐款。

慈善顧問波爾（Milan Ball）指出：「年輕族群信任內容創作者，不信任機構。如果合作能橋接兩代，有助公益議題持續在公共空間被看見。」

