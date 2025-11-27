小摩看法急轉彎 預期聯準會12月降息1碼 理由曝光

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
摩根大通的經濟學分析師改變預期，認為聯準會（Fed）將在12月降息。美聯社

摩根大通的經濟學分析師預期，聯準會Fed）將在12月降息，逆轉了稍早短暫認為決策官員會延後到1月才降息的看法。

由摩根大通（後簡稱小摩）美國首席經濟學家費羅利（Michael Feroli）為首的分析師團隊26日表示，Fed重量級官員近期的談話支持短期內降息，尤其是紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯的談話，促使他們重新評估降息路徑預測。

威廉斯21日表示，勞動市場走軟，他認為短期內仍有再次調降利率的空間。由於威廉斯在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）地位僅次於主席鮑爾，此話一出，市場對12月降息預期隨即上升。

此前，在美國上周公布了遲來的9月就業報告後，小摩曾預估Fed下月將對利率政策按兵不動。

Fed預定12月9、10日開會。小摩預測，Fed將在12月和明年1月分別降息1碼。

費羅利在給客戶的報告中表示：「我們又回到預期1月會進行最後一次降息的情境。雖然下一次FOMC會議仍充滿不確定性，但我們現在相信，最新一輪的聯準會官員談話，使得委員會更可能在兩周後決定降息。」

小摩的新預測與市場上交換合約交易者的看法一致。目前市場大約反映出Fed下周降息1碼的機率達80%，這遠高於一周前市場預測的30%機率。

