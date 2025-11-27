台積電ADR漲1.9% 較台北交易溢價26.3%

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。路透
台積電。路透

台積電ADR周三（26日）上漲1.9%，收在289.96美元，較台北交易溢價26.3%。

科技股周三率美國股市延續漲勢，投資人對聯準會（Fed）下次會議降息的預期升溫，在感恩節假期前提振了市場信心 。

道瓊工業指數上漲314.67點，漲幅0.7%，收於47,427.12點。 標普500指數漲46.73點，漲幅0.7%，收於6,812.61點。 那斯達克綜合指數上漲 189.10 點，漲幅 0.8%，收在 23,214.69 點。

市場對輝達（NVIDIA）人工智慧（AI）處理器面臨的競爭疑慮減退，費城半導體指數大漲2.8%，超微（AMD）漲3.9%，博通漲3.3%，美光漲2.6%，輝達漲1.4%。

台灣加權股價指數周三大漲497.37點，收在27,409.54點。台積電（2330）上漲1.8%收在1,440.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 225.75 +1.55 217.50 3.79

中華電 CHT 131.40 +0.36 131.00 0.31

台積電 TSM 1,818.28 +1.85 1,440.00 26.27

聯電 UMC 45.96 +0.83 45.45 1.13

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

指數 台積電 科技股

