市場看好降息前景 美股感恩節前收紅
感恩節假期前夕，市場對美國聯邦準備理事會（Fed）12月將降息的預期升溫，激勵投資人買進，美股主要指數今天收紅。
道瓊工業指數終場上漲314.67點或0.67%，收在47427.12點。
標準普爾500指數上揚46.73點或0.69%，收在6812.61點。
以科技股為主的那斯達克指數揚升189.10點或0.82%，收在23214.69點。
費城半導體指數勁揚185.28點或2.76%，收在6899.46點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言