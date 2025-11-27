快訊

香港大火已造成36死 火情基本受控 另有279人失聯

新竹關西10.5度低溫 吳德榮曝中颱天琴侵台機率 明放晴1原因清晨好冷

市場看好降息前景 美股感恩節前收紅

中央社／ 紐約26日綜合外電報導

感恩節假期前夕，市場對美國聯邦準備理事會（Fed）12月將降息的預期升溫，激勵投資人買進，美股主要指數今天收紅。

道瓊工業指數終場上漲314.67點或0.67%，收在47427.12點。

標準普爾500指數上揚46.73點或0.69%，收在6812.61點。

科技股為主的那斯達克指數揚升189.10點或0.82%，收在23214.69點。

費城半導體指數勁揚185.28點或2.76%，收在6899.46點。

指數 科技股 半導體

延伸閱讀

聯準會降息預期升溫 歐股收高

感恩節在即 美股電子盤、台指期夜盤上半場陷入觀望

股匯延續反彈 新台幣連2升收31.35元

台股大區間整理 年前有望再戰高點、法人曝這族群躍登盤面主流

相關新聞

美債投資人押寶Fed降息 10年期殖利率一度跌破4%

美國10年期公債殖利率25日跌破4%，為近一個月來首見，公債價格反向上漲，主要反映出投資人押注聯準會（Fed）12月的降...

英政府喊加稅以穩定財政 撼動市場…導致債匯上沖下洗

英國財政大臣里夫斯26日公布年度預算，宣布增稅260億英鎊（340億美元），以穩定財政，估計財政緩衝高於預期，一度帶動債...

Fed下任主席 哈塞特呼聲高

聯準會（Fed）下任主席遴選進入倒數階段，最新傳出的人選是白宮國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特（Kevin Hasse...

紐國降息1碼 匯價意外走揚

紐西蘭央行26日宣布降息1碼，官方現金利率降至2.25%至三年新低，同時對進一步降息持開放態度，以支持剛開始的經濟復甦，...

蘋果得益於新款iPhone系列的熱賣 將重奪智慧機龍頭

研究機構Counterpoint Research預測，得益於新款iPhone系列的熱賣，加上換機周期正接近轉捩點，蘋果...

美參議員警告：極權社會常見寡頭掌控媒體 美國恐已步入相同情境

美國參議員桑德斯（Bernie Sanders）警告，美國媒體的權力集中在少數超富人士身上，這是極權社會常見的現象。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。