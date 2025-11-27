快訊

iPhone 17熱賣 蘋果全球手機銷量今年估將超越三星

中央社／ 舊金山26日綜合外電報導

美國財經媒體CNBC報導，市調機構CounterPoint Research今天指出，預計蘋果（Apple）2025年智慧型手機全球出貨量將超越三星（Samsung）。

CounterPoint Research告訴CNBC，預計蘋果今年將出貨約2億4千3百萬支iPhone，超過三星的2億3千5百萬支。蘋果全球智慧型手機市占率可能達19.4%，三星為18.7%。

根據CounterPoint Research，蘋果的成功是因為今年9月推出iPhone 17系列，該系列在假期銷售季取得亮眼成績。

此外，CounterPoint Research還預估，蘋果將在全球智慧型手機市場保持領先地位至2029年。

CounterPoint Research提及，三星在智慧型手機中低階市場可能面臨中國廠商挑戰，恐阻礙三星重返全球市占龍頭寶座。

iPhone 17 成功 市占率

