美媒：中國監管機關禁止字節跳動使用輝達晶片
美國科技新聞網站The Information今天引述兩名公司員工報導，中國監管機關已禁止TikTok母公司字節跳動（ByteDance）在新數據中心使用輝達晶片。
根據The Information報導，字節跳動因擔心美方可能縮減晶片供應，為滿足逾十億用戶的運算需求，2025年採購的美國半導體大廠輝達（Nvidia）晶片量多過任何中國企業。
這次禁令凸顯中國試圖降低對美國的科技依賴，隨著華府收緊對中國的先進半導體出口管制，中方行動也同步加劇。
彭博（Bloomberg News）曾引述消息人士報導，中國監管機關今年8月要求本土企業停止採購輝達人工智慧（AI）晶片，並推動本土企業採用國產處理器。
