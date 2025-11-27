Fed下任主席 哈塞特呼聲高

聯準會（Fed）下任主席遴選進入倒數階段，最新傳出的人選是白宮國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特（Kevin Hassett）。

市場隨之提高對未來一年降息的押注，主要是普遍認定哈塞特上任後將貫徹美國總統川普的意志，執行激進降息政策。

協助總統川普遴選新任Fed主席的財長貝森特25日也預告，川普很可能在12月25日耶誕節之前揭曉答案。

彭博引述知情人士報導，川普的顧問與盟友認為，哈塞特在接替Fed主席鮑爾職位的競逐中領先。

瑞穗銀行倫敦宏觀策略主管羅切斯特表示：「這代表美元將走弱、明年5月會議後前端利率下滑、殖利率曲線變得更陡峭。」

他說，哈塞特「擁有可信的經濟學背景，曾任Fed高級經濟學家，但有人可能會認為他與川普的關係太密切，使他淪為傀儡。」