快訊

香港大火已造成36死 火情基本受控 另有279人失聯

新竹關西10.5度低溫 吳德榮曝中颱天琴侵台機率 明放晴1原因清晨好冷

Fed下任主席 哈塞特呼聲高

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

聯準會（Fed）下任主席遴選進入倒數階段，最新傳出的人選是白宮國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特（Kevin Hassett）。

市場隨之提高對未來一年降息的押注，主要是普遍認定哈塞特上任後將貫徹美國總統川普的意志，執行激進降息政策。

協助總統川普遴選新任Fed主席的財長貝森特25日也預告，川普很可能在12月25日耶誕節之前揭曉答案。

彭博引述知情人士報導，川普的顧問與盟友認為，哈塞特在接替Fed主席鮑爾職位的競逐中領先。

瑞穗銀行倫敦宏觀策略主管羅切斯特表示：「這代表美元將走弱、明年5月會議後前端利率下滑、殖利率曲線變得更陡峭。」

他說，哈塞特「擁有可信的經濟學背景，曾任Fed高級經濟學家，但有人可能會認為他與川普的關係太密切，使他淪為傀儡。」

川普 哈塞特 Fed

延伸閱讀

包含台積電！川普與台談判貿易協議 台灣企業將投資、代訓美國員工

紐時：中日互不退讓 川普享受「左右逢源」地位

美債要噴了嗎？10年期殖利率又跌破4% 除了押降息還有這一長線大利多

川普「報復」民主黨議員 黨內盟友紛畫清界線

相關新聞

美債投資人押寶Fed降息 10年期殖利率一度跌破4%

美國10年期公債殖利率25日跌破4%，為近一個月來首見，公債價格反向上漲，主要反映出投資人押注聯準會（Fed）12月的降...

英政府喊加稅以穩定財政 撼動市場…導致債匯上沖下洗

英國財政大臣里夫斯26日公布年度預算，宣布增稅260億英鎊（340億美元），以穩定財政，估計財政緩衝高於預期，一度帶動債...

Fed下任主席 哈塞特呼聲高

聯準會（Fed）下任主席遴選進入倒數階段，最新傳出的人選是白宮國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特（Kevin Hasse...

紐國降息1碼 匯價意外走揚

紐西蘭央行26日宣布降息1碼，官方現金利率降至2.25%至三年新低，同時對進一步降息持開放態度，以支持剛開始的經濟復甦，...

蘋果得益於新款iPhone系列的熱賣 將重奪智慧機龍頭

研究機構Counterpoint Research預測，得益於新款iPhone系列的熱賣，加上換機周期正接近轉捩點，蘋果...

美參議員警告：極權社會常見寡頭掌控媒體 美國恐已步入相同情境

美國參議員桑德斯（Bernie Sanders）警告，美國媒體的權力集中在少數超富人士身上，這是極權社會常見的現象。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。