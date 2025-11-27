蘋果得益於新款iPhone系列的熱賣 將重奪智慧機龍頭

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
研究機構Counterpoint Research預測，得益於新款iPhone系列的熱賣，加上換機周期正接近轉捩點，蘋果公司將在十多年後重新奪回全球最大智慧手機製造商桂冠。

9月推出的iPhone 17系列，不論在美國本土或中國大陸市場都取得巨大的成功。研究人員表示，新機型吸引了更多人升級換代，在中美市場的銷售年增幅均達兩位數。此外，美中貿易緊張局勢緩和加上美元貶值，提振了新興市場的採購，也令蘋果受惠。

Counterpoint的數據顯示，這一成長將推動蘋果今年超越其長期競爭對手三星電子。2025年iPhone出貨量預計成長10%，三星手機出貨成長預計為4.6%。

2025年整體智慧手機市場預料擴大3.3%，其中蘋果市占率有望達到19.4%，將是該公司自2011年以來首次位居榜首。

Counterpoint分析師表示，除iPhone 17系列在市場上反響極佳外，推動上調出貨展望的關鍵因素在於換機周期正接近轉捩點，在新冠疫情購機潮期間購買智慧手機的消費者，現在逐漸進入更新換代階段。

此外，2023年至2025年第2季間，二手iPhone的銷量達3.58億支。這些用戶未來幾年也可能升級到新款iPhone。

