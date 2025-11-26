美參議員警告：極權社會常見寡頭掌控媒體 美國恐已步入相同情境

快訊

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美國參議員桑德斯（Bernie Sanders，如圖）說，媒體集中在少數超富人士身上，是極權社會常見的現象。美聯社
美國參議員桑德斯（Bernie Sanders）警告，美國媒體的權力集中在少數超富人士身上，這是極權社會常見的現象。

桑德斯25日在X上發文表示，在極權社會裡，媒體由少數寡頭掌握，「我們必須打擊寡頭政治」。

他說，在美國，特斯拉和SpaceX執行長馬斯克擁有社群平台X，Meta執行長祖克柏掌控臉書和IG，亞馬遜創辦人貝佐斯擁有遊戲直播平台Twitch與華盛頓郵報，而「艾里森家族」則是哥倫比亞廣播公司（CBS）的股東，也正在覬覦CNN和TikTok在美國的業務。

「艾里森家族」指的是Paramount Skydance集團執行長大衛艾里森（David Ellison），以及他的父親、甲骨文公司共同創辦人和技術長賴瑞艾里森（Larry Ellison）。

根據彭博億萬富豪指數，全球富豪排行榜持續由科技產業人士稱霸。馬斯克以4,420億美元的估算淨值居冠，艾里森（Larry Ellison）以2,540億美元排名第四，貝佐斯以2,510億美元緊追在後；祖克柏則是排名第六，身價為2,250億美元。

另一方面，Statcounter Globalstats數據顯示，臉書占全美社群媒體使用的近59%，Pinterest占16%，X占14%，IG占6%，而YouTube、Google和Reddit各占不到3%，顯示美國社群媒體呈現集中化的現象。

