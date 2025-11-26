美股早盤／感恩節前3大指數拚連4紅 Nvidia、台積電ADR漲逾2%

在降息預期不斷升高帶動下，美國股市三大指數26日早盤走揚，挑戰連續第四個交易日收紅，輝達（Nvidia）股價和台積電ADR漲逾2%，連續三個交易日改寫新高的Google母公司Alphabet股價則下挫。

美股標普500指數26日早盤漲0.51%，報6,800.31點，道瓊工業指數漲211.21點或0.45%至47,323.66點，那斯達克綜合指數漲近0.7%；輝達股價漲2.6%，報182.51美元，台積電ADR漲2.2%，Alphabet A股股價則跌0.6%。

白宮國家經濟委員會主任哈塞特據傳是Fed下任主席頭號人選，已強化Fed 12月將降息的預期。目前貨幣市場反映Fed下月降息1碼機率約80%，並且認為2026年底前會再降息三次。相較之下，交易員一周前預期2026年底前Fed總計只會降息三次。

美國勞工部26日公布，11月22日止一周首次請領失業救濟金人數減少6,000人至21.6萬人，是4月中旬以來最低，顯示企業仍未大舉裁員。路透訪調的經濟學家原本預估，上周首次請領失業救濟金人數將升至22.5萬人。

美國勞工部訂每周四公布請領失業救濟金人數，11月27日是美國感恩節假日，是本周提前一天公布這份報告的原因。