奧丁丁宣布啟動1000萬美元股票回購計畫 認為股價被顯著低估

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

奧丁丁集團（OwlTing Group）為營運主體的區塊鏈科技公司 OBOOK Holdings Inc. 26日晚間宣布，董事會已授權一項股票回購計畫，將回購總額高達1,000萬美元的公司A類普通股。奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，股價目前遭到顯著低估。

奧丁丁自10月16日在美國那斯達克以每股10美元價格掛牌交易，當天股價衝高至90美元，但股價在美股26日開盤前為7.09美元，從最高點重挫92%。

奧丁丁指出，董事會授權期限為九個月的股票回購計畫，反映了董事會的觀點，即奧丁丁目前的市場估值未能充分反映公司的基本面優勢、持續擴大的全球版圖，以及其支付技術產品線的潛力。王俊凱表示，這項回購計畫強調了公司對正在構建的長期價值抱持堅定信念。奧丁丁正邁向卡片支付、穩定幣基礎架構與AI自動化結算三大領域匯流的關鍵轉折點。

奧丁丁在那斯達克市場選擇以少見的「直接交易」方式掛牌，不發行增資新股，大股東得以賣出先前持有的股權交易獲利出場。不過直接交易意味沒有護盤機制，全由市場決定，奧丁丁股價「上市即高點」、一路下挫外，一度曾跌到6.8美元的低價。

奧丁丁表示，正準備發布一系列技術突破，將傳統金融支付網絡、穩定幣結算與自動化AI驅動的支付模型進行全面整合。這些計畫將公司定位為企業採用數位貨幣與跨境結算解決方案的關鍵基礎架構層。

