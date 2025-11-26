快訊

油價恐崩跌？小摩估未來兩年恐跌逾50% 主要是這個因素

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
小摩預估，國際油價未來兩年恐崩跌逾50%。路透社
摩根大通（小摩）表示，受供過於求影響，國際油價未來兩年內恐崩跌逾50%。

小摩分析師表示，今年來已下跌15%的國際油價，未來仍面臨當供給超出需求、價格可能滑落的問題。他們預期，若未來數年供給持續快過需求，這種結構失衡將持續對油市造成壓力。即便需求持續擴增，但供給的成長速度更快，今明兩年的供給增速預料達到需求的三倍。

布蘭特油價26日在倫敦午盤在平盤附近波動，每桶約62.4美元，在一個月低點附近徘徊。25日因俄烏傳出有望達成和談而收黑。

摩根大通分析師卡妮娃說，「儘管市場普遍看空，石油需求一直超乎預期，但供給的成長更遠超過需求兩倍以上，且大部分的供給增幅都來自美洲。」

摩根大通認為，這種情勢預示油價在2027年底前可能崩跌50%，布蘭特油價將大跌至30幾美元。

卡妮娃指出，供給擴增主要來自石油輸出國組織與盟國（OPEC+）以外的產油國，例如美國，而這種情勢可能持續壓低油價，「在這種情況下，布蘭特油價可能在2026年跌至不到60美元，在該年第4季跌至50幾美元」，「2027年的前景更悲觀，由於供過於求持續發酵，布蘭特原油均價將跌至42美元，年底降至30幾美元」。

分析師預估，若政府未出手干預，2026年的石油供給過剩規模將達每日280萬桶，隔年也只會小幅降到270萬桶。考量到美國總統川普一向支持擴大鑽油，政府干預的可能性不高。

油價恐崩跌？小摩估未來兩年恐跌逾50% 主要是這個因素

