美最新數據升高降息預期 亞股延續全球股市漲勢收高

中央社／ 香港26日綜合外電報導
隨著美國最新公布的經濟數據疲弱不振,升高市場對美國聯邦準備理事會(Fed)下月將再度降息的預期,亞洲股市今天延續全球股市漲勢普遍收高。
隨著美國最新公布的經濟數據疲弱不振，升高市場對美國聯邦準備理事會（Fed）下月將再度降息的預期，亞洲股市今天延續全球股市漲勢普遍收高。 示意圖／AI生成

隨著美國最新公布的經濟數據疲弱不振，升高市場對美國聯邦準備理事會（Fed）下月將再度降息的預期，亞洲股市今天延續全球股市漲勢普遍收高。

媒體披露，美國總統川普的首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）是下一任聯準會主席的熱門人選，也進一步推升市場樂觀情緒。投資人認為，若由這位與川普關係密切的官員接掌聯準會，將有助強化白宮主張的寬鬆政策方向。

隨著外界對勞動市場的疑慮蓋過仍處於高檔的通膨，聯準會多名主要成員表態他們支持連續第3次降息，市場看好聯準會將在12月的例行會議上決議降息。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）指出，這批因政府關門而延宕的經濟數據雖不是最新，但在市場亟需總體經濟訊號的情況下，依然被解讀為偏向寬鬆。「高盛（Goldman）經濟學家因此下修第3季國內生產毛額（GDP）預估至3.7%，加深市場對景氣在12月決策會議前正在降溫的看法」。

此外，彭博披露，聯準會主席鮑爾（JeromePowell）的任期即將在明年屆滿，現任白宮國家經濟會議主席哈塞特被視為接替鮑爾的主要人選。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）分析師卡崔爾（Rodrigo Catril）指出，哈塞特被視為與主張低利率的川普處於同一陣線，若接任將可能使政策走向更偏向鴿派。

美股連續第3天走高，帶動多數亞洲股市收漲。首爾股市大漲逾2%，東京與台北股市也勁揚近2%。香港、雪梨、新加坡與威靈頓股市也收高，上海股市則收跌。

