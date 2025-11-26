你也有買嗎？專家統整「5項最該省下」隱藏支出 別再花冤枉錢

2025年景氣未見明顯回溫，不少家庭都打算為新的一年規劃理財。美國理財網站《GOBankingRates》提醒，與其苦思如何多賺，不如先檢查帳單，剔除平時看似不起眼的定期支出，省得又快又有效。

以下是專家點名、明年最值得重新檢視的五種花費。

1.訂閱服務小額累積最恐怖

過去大多只有報紙雜誌，如今影音平台、雲端工具、遊戲會員幾乎都能「月付」。許多娛樂資源其實能在公共圖書館等免費管道取得，若願意多花一點時間查找，就能少付很多冤枉錢。

2.沒在用的健身房會員費

每年一到年初，健身房就湧入大批立志減重的人，但真正長期使用者並不多。建議民眾定期檢查自己的「長期扣款」清單，若發現用不到，就該果斷停掉。

3.不必要的保險帳單

老車主常因習慣續約，持續付著高額的車體險，卻沒有注意到車齡早已超過十多年，理賠價值有限，保費反而比實際保障更高。個人理財專家Melanie Musson提醒，投保內容應每年重新檢視，依據車況、家庭狀況與風險調整，避免為不需要的項目付出高額費用。

4.雲端空間存越久越浪費

不少人長期租外部倉儲，或購買多組雲端空間，結果裡頭的物品或檔案一年根本沒碰一次，卻每月固定付費、悄悄浪費掉不少錢。專家建議，定期整理或紙本數位化，能賣的賣、能捐的捐，把儲物費用省下來。

5.有線電視該汰換

專家表示，現在大多數內容都有更便宜的線上替代方案，搭配幾個串流平台與免費頻道，費用只需傳統電視的一半甚至更低。如果家中有頻道永遠沒在看，卻還在被動扣款，就代表該把這項支出列入「第一批砍掉名單」。

專家一致建議，改善財務最有效的方式，就是先從固定支出開刀。減少不必要的每月扣款，不但能立刻看見效果，也能幫助民眾把錢花在真正重要的地方。