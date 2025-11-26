快訊

台積電向智財法院聲請定暫時狀態處分 禁羅唯仁與英特爾有進一步動作

台積電提告羅唯仁 陸行之分析「未在美國地方法院提訴訟」原因

3年獵殺4台灣黑熊…法院判9人野保法無罪 原因：屬非營利自用

聽新聞
0:00 / 0:00

你也有買嗎？專家統整「5項最該省下」隱藏支出 別再花冤枉錢

聯合新聞網／ 綜合報導
國外專家提醒，網路平台訂閱費累積下來，也是一筆不小的開銷。示意圖／ingimage
國外專家提醒，網路平台訂閱費累積下來，也是一筆不小的開銷。示意圖／ingimage

2025年景氣未見明顯回溫，不少家庭都打算為新的一年規劃理財。美國理財網站《GOBankingRates》提醒，與其苦思如何多賺，不如先檢查帳單，剔除平時看似不起眼的定期支出，省得又快又有效。

以下是專家點名、明年最值得重新檢視的五種花費。

1.訂閱服務小額累積最恐怖

過去大多只有報紙雜誌，如今影音平台、雲端工具、遊戲會員幾乎都能「月付」。許多娛樂資源其實能在公共圖書館等免費管道取得，若願意多花一點時間查找，就能少付很多冤枉錢。

2.沒在用的健身房會員費

每年一到年初，健身房就湧入大批立志減重的人，但真正長期使用者並不多。建議民眾定期檢查自己的「長期扣款」清單，若發現用不到，就該果斷停掉。

3.不必要的保險帳單

老車主常因習慣續約，持續付著高額的車體險，卻沒有注意到車齡早已超過十多年，理賠價值有限，保費反而比實際保障更高。個人理財專家Melanie Musson提醒，投保內容應每年重新檢視，依據車況、家庭狀況與風險調整，避免為不需要的項目付出高額費用。

4.雲端空間存越久越浪費

不少人長期租外部倉儲，或購買多組雲端空間，結果裡頭的物品或檔案一年根本沒碰一次，卻每月固定付費、悄悄浪費掉不少錢。專家建議，定期整理或紙本數位化，能賣的賣、能捐的捐，把儲物費用省下來。

5.有線電視該汰換

專家表示，現在大多數內容都有更便宜的線上替代方案，搭配幾個串流平台與免費頻道，費用只需傳統電視的一半甚至更低。如果家中有頻道永遠沒在看，卻還在被動扣款，就代表該把這項支出列入「第一批砍掉名單」。

專家一致建議，改善財務最有效的方式，就是先從固定支出開刀。減少不必要的每月扣款，不但能立刻看見效果，也能幫助民眾把錢花在真正重要的地方。

省錢 雲端 雲端空間 串流影音 有線電視

延伸閱讀

MLB／徐若熙名列自由球員第34 美專家讚：有潛力當中段先發

上班族投資新選擇！「權證」小額入門、放大理財效益，4優點大公開！

只會存錢和住垃圾場沒兩樣 理財專家：4、50歲開始投資都不嫌晚

家裡一處地方「很髒但你可能永遠不會清」專家：掃完空氣都清新了

相關新聞

美債要噴了嗎？10年期殖利率又跌破4% 除了押降息還有這一長線大利多

美國10年期公債殖利率在周二（25日）一度跌破4%，為一個月來首見，公債價格上漲，凸顯出兩大因素，第一是投資人押注12月...

你也有買嗎？專家統整「5項最該省下」隱藏支出 別再花冤枉錢

2025年景氣未見明顯回溫，不少家庭都打算為新的一年規劃理財。美國理財網站《GOBankingRates》提醒，與其苦思如何多賺，不如先檢查帳單...

麥肯錫也動手了！AI裁員潮席捲頂尖顧問業 200科技職位一夕消失

知名跨國顧問公司麥肯錫（McKinsey）過去一周裁撤約200個全球科技相關職位，加入同業採用AI將一些工作自動化的行列...

外國旅客激增！傳東京擬修住宿稅 改依房價課3%且不設上限

日經新聞與讀賣新聞引述消息人士報導，東京都正在考慮修改現行的「住宿稅」，從定額制改為依住宿費課徵3%的定率制，藉此從高價...

AI股反彈帶動！美國降息預期也提振信心 日股今收漲

受人工智慧（AI）概念股反彈帶動，加上美國將會降息的預期提振市場信心，東京股市今天收盤上揚

囤幣財務操作模式崩塌？囤幣公司股價慘跌甚於比特幣頹勢

加密幣市值暴跌逾1兆美元，把這種數位當做資產來操作的經營模式也迅速退燒，大量囤積加密幣的業者為了支撐自家不斷探底的股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。