美債要噴了嗎？10年期殖利率又跌破4% 除了押降息還有這一長線大利多

美國10年期公債殖利率在周二（25日）一度跌破4%，為一個月來首見，公債價格上漲，凸顯出兩大因素，第一是投資人押注12月的降息機率大增，第二則是白宮國家經濟委員會主任哈塞特已成為聯準會（Fed）下一任主席的熱門人選。

交易人士提高對未來一年降息的押注，反映市場普遍認為哈塞特若接任Fed主席，將貫徹美國總統川普的意志，執行他呼籲的激進降息政策。

美國各天期公債的殖利率25日全面下滑，基準的10年期殖利率一度下探至3.986%，26日盤中報4.01%，徘徊在10月底Fed會議以來最低水準附近。

據彭博引述知情人士報導，川普的顧問與盟友認為哈塞特在接替Fed主席鮑爾職位的競逐中領先。鮑爾的主席任期至明年5月。

瑞穗銀行倫敦宏觀策略主管羅切斯特表示：「這代表美元將走弱、明年5月會議後前端利率下滑、殖利率曲線變得更陡峭。」他說，哈塞特「擁有可信的經濟學背景，曾任Fed高級經濟學家，但有人可能會認為他與川普的關係太密切，使他淪為傀儡。」

由川普任命的Fed理事米倫重申其觀點，認為美國經濟需要大幅降息，進一步強化市場對降息的預期。TJM Institutional Services利率策略師羅賓表示，如果哈塞特加入Fed，將使央行理事會從明年6月起出現兩位會積極主張降息50個基點（2碼）的投票成員，「Fed主席通常能如願，除非有強力反對」。

羅賓補充說：「哈塞特的加入，提高了鮑爾卸任後的頭一次或頭兩次降息，就可能是降50個基點的機率。」

另一方面，投資人大舉押注Fed將在12月會議再度降息，一掃上周對降息概率的疑慮。這也為美國公債價格上漲鋪路。

過去三個交易日，聯邦資金期貨合約新建倉部位激增，1月合約上周連續兩日創下單日成交量紀錄。市場定價目前顯示，Fed在12月會議降息1碼的機率約80%，遠遠高於幾天前僅30%的機率。

美國在上周公布遲來的9月就業數據後，經濟局面呈喜憂參半的局勢，利率預期開始轉變。隨後，紐約聯準銀行總裁威廉斯上周五表示，由於就業市場走軟，他認為Fed在近期內仍有再次降息的空間。這一番話進一步提升降息預期。

Brandywine Global投資管理公司經理人陳崔西（音譯）表示，「Fed意見分歧很大」，但看起來「鴿派超過了鷹派」。