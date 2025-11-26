住東京旅館要變貴了！東京都擬收3%住宿稅 不設上限

日本媒體報導，東京都廳準備對東京都內所有旅館徵收3%住宿稅，且不設上限，希望從外資擁有的高價住宿旅館得到更多稅收。新制最快2027年度（2027年4月1日起）實施，估計住宿稅收入可由目前的69億日圓（4,420萬美元），增加一倍。

東京都的相關政策變革計畫要點包括：

-- 取消目前100日圓、200日圓兩級制固定稅金收費系統。

-- 平價旅館豁免住宿稅的門檻，由每晚住宿費1萬日圓調高到1.5萬日圓。

-- 原免稅的私人出租、青年旅館等其他類旅宿，全數納入新制。

-- 方案送廳議會審議，徵求公眾意見，經總務省同意後實施。