紅火的HBM能送入口！7-11和SK海力士首次跨界合作 打造晶片餅乾

7-Eleven與南韓記憶體大廠SK海力士26日宣布，把AI時代最炙手可熱的高頻寬記憶體（HBM），做成了可以入口的零食。連鎖便利超商和晶片大廠首次跨界合作的理由很務實，7-Eleven想為消費者創造新鮮感，SK海力士則想拉近半導體技術與消費者的距離。

這款「蜂蜜香蕉味HBM晶片餅乾」的命名頗具巧思，因為英文Honey Banana Mat（Mat在韓文意指風味或口味）的縮寫正好也是HBM，而餅乾外形方方正正也精準複製晶片外觀。

餅乾的外包裝印有SK海力士酷炫的半導體公仔，每包還隨機附上一張公仔貼紙，共30款，掃碼輸入序號就能在7-Eleven手機App抽獎，把吃零食變成盲盒玩。