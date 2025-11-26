聽新聞
0:00 / 0:00
紅火的HBM能送入口！7-11和SK海力士首次跨界合作 打造晶片餅乾
7-Eleven與南韓記憶體大廠SK海力士26日宣布，把AI時代最炙手可熱的高頻寬記憶體（HBM），做成了可以入口的零食。連鎖便利超商和晶片大廠首次跨界合作的理由很務實，7-Eleven想為消費者創造新鮮感，SK海力士則想拉近半導體技術與消費者的距離。
這款「蜂蜜香蕉味HBM晶片餅乾」的命名頗具巧思，因為英文Honey Banana Mat（Mat在韓文意指風味或口味）的縮寫正好也是HBM，而餅乾外形方方正正也精準複製晶片外觀。
餅乾的外包裝印有SK海力士酷炫的半導體公仔，每包還隨機附上一張公仔貼紙，共30款，掃碼輸入序號就能在7-Eleven手機App抽獎，把吃零食變成盲盒玩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言