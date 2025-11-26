鎧俠盤中一度暴跌逾13% 因大股東計劃出脫23億美元持股

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日本記憶體大廠鎧俠（Kioxia）今天盤中股價暴跌，因是市場傳出大股東貝恩資本（Bain Capital）出資的實體將賣出鎧俠一部分持股。圖／美聯社（源自美國商業資訊）
日本記憶體大廠鎧俠（Kioxia）今天盤中股價暴跌，因是市場傳出大股東貝恩資本（Bain Capital）出資的實體將賣出鎧俠一部分持股。圖／美聯社（源自美國商業資訊）

日本儲存型快閃記憶體（NAND Flash）大廠鎧俠（Kioxia）股價今天盤中重挫超過13%，原因是市場傳出大股東貝恩資本（Bain Capital）出資的實體將賣出鎧俠一部分持股，引發外界對全球AI相關企業高估值的擔憂。

根據主辦承銷商高盛集團的聲明，BCPE Pangea Cayman計劃向海外投資人出售3,600萬股鎧俠股票。依據周二（25日）收盤價每股9,853日圓計算，此交易估值約3,550億日圓（約23億美元）。

CPE Pangea Cayman是由貝恩資本為首的企業聯盟所設立的特殊目的公司。該結構當初是為了收購東芝旗下的半導體暨記憶體業務而建立的。

鎧俠今天盤中下跌9.4%，報每股8,929日圓，稍早跌幅一度達13.68%。

鎧俠的股價先前受惠於市場對AI需求蓬勃成長的預期，並在11月創下歷史新高。雖然之後有所回落，但仍遠高於其首次公開發行股票（IPO）發行價1,455日圓。

鎧俠本月公布的上季財報不如市場預期，曾導致股價大幅下跌。

