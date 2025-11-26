快訊

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
南韓軍火出口越來越強，未來將繼續增加中東與歐洲市場的出口。(photo from Wikimedia)

名列世界前十國防出口還不夠，南韓放眼前四！南韓26日被報導正在加強支援國防軍火出口商，瞄準歐洲與中東市場，李在明任命的幕僚長姜勳植先是出訪歐洲國家，上週作為特使訪問沙烏地阿拉伯，強調長期合作，目標是打造南韓高科技軍火的品牌認可，外媒分析，全球地緣政治緊張，以及大軍火商俄國被制裁，韓武以便宜、交貨快搶佔了供貨市場。

南韓拼國防出口

根據權威政治新聞網《外交家》報導，在李在明政權領導下，南韓將國防軍火出口作為他們製造業最新的「明星商品」，斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的報告中，近五年南韓國防出口已達全球前十，這3年該國的大型軍工企業成長幅度極大（超過30%），是緊追俄國的等級。

  李在明更針對國防出口策略，在總統辦事機構新增國防出口管理室，目的是協調各機構的合作，政策扶植國內軍火產能，喊出競爭世界國防出口前四的口號（目前四大武器出口國是美國、法國、俄國、中國），出口重點包含中東市場與歐陸市場。

中東、歐陸市場

李在明任命的幕僚長姜勳植在上任後，就走訪歐陸，包含羅馬尼亞、波蘭等國，據總統辦事機構稱，他們手握的歐洲各國國防採購案價值高達562億美元；隨後，據《彭博社》披露，姜勳植上週又作為特使出訪沙烏地阿拉伯與阿聯酋，商討國防與經濟合作，中東市場的國防合作案總值高達150億美元。

南韓軍火出口額暴漲的背景，是全球地緣政治的緊張，刺激了軍火需求，而俄烏戰爭後的大型出口國俄國又慘遭制裁，這讓供應商出現巨大的缺口，南韓抓住了機會，主打軍火高科技化，從2023年的國防創新4.0就加入人工智慧，今年10月在首爾舉行的航太國防展（ADEX）就是該國展現肌肉的平台，期間國防部長安圭伯就與愛沙尼亞與波蘭代表會面。

便宜、交貨快

事實上，南韓軍火還有兩大優勢：高性價比與供應鏈效率高。波蘭國際事務專家比斯卡就表示，美國武器是最先進的、但價格最貴，歐洲僅能支援技術，而南韓就是軍火製作品質高、交貨又快，這也說明為何波蘭是南韓在歐洲的最大採購商，雙方合作的採購包含K2坦克、K9自走砲、FA-50戰鬥機，南韓也是歐洲北約成員國的第二大軍火出口商。

未來在歐陸的軍火出口還有升級的可能，南韓可以透過聯合研發、技術轉讓、當地生產來強化優勢、達到規模經濟。南韓國防公司已經有在波蘭、澳洲建立當地生產的供應鏈模式經驗，只要保留核心技術，擴增在歐洲市場的生產是可被預期的。  除了歐陸與中東市場外，李在明團隊更前往埃及與土耳其，推測也是加強雙邊國防工業合作與聯合生產的議案。

國防部 南韓 波蘭

南韓拼國防出口！軍火便宜交貨快 搶佔中東、歐陸市場

